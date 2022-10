Delta Futurista: la serie speciale con i colori Martini Racing

Ci sono voluti quattro anni prima che Automobili Amos completasse l’edizione limitata della Delta Futurista: solo 20 esemplari, di cui l’ultimo appena venuto alla luce mostra un dettaglio che toccherà il cuore degli appassionati di rally. Sfoggia infatti i mitici colori Martini Racing.

Una livrea carica di storia

Non avendo i diritti, il motto che compare sullo spoiler posteriore è in realtà “Martini Legacy”, ma, a parte quel dettaglio, l’accostamento cromatico rimane l’originale: il bianco è il tono principale della carrozzeria, attraversato da una striscia multipla che attraversa i lati e il tetto in blu scuro, azzurro e rosso.

Questa nuova Lancia Delta Futurista speciale sfoggia anche i caratteristici cerchi che ricordano quelli del modello originale, oltre a una notevole quantità di fibra di carbonio che costituisce varie parti della carrozzeria (paraurti anteriore, capote, bagagliaio, paraurti posteriore) e riescono a contenere il peso totale dell’auto a 1.250 chili.

Motore e prezzo della Delta Futurista Martini Legacy

All’interno l’Alcantara ha un ruolo da protagonista, sia sulla plancia che sui sedili, che in questo caso sono rossi, e le rifiniture centrlicentrali sono è in alluminio. Il motore è lo stesso del resto della tiratura, un propulsore da 330 CV che trasmette la sua potenza a tutte e quattro le ruote, e anche il suo prezzo è identico: 300.000 euro.

Delta Safarista

Il nuovo progetto di Automobili Amos sarà la già annunciata Delta Safarista, che si ispira alla Delta che vinse il Safari Rally del 1988. Sfoggia un design ‘country’ ancora più marcato con parafanghi sulle ruote, cerchi anteriori specifici e una livrea bicolore. Sarà un modello ancora più esclusivo sia per la sua produzione limitata, solo 10 esemplari, sia per il suo prezzo, che ammonta a 570.000 euro, quasi il doppio di quello della Futurista.