Gymkhana 2022: Travis Pastrana fa uno show stellare [Video]

Travis Pastrana regala uno dei video di Gymkhana più turbolenti e adrenalinici di sempre. L’azione, fatta di salti e controlli al limite, è condita in questo caso da alcune novità sceniche, di grande presa emotiva. Cambia la tela, si arricchisce il quadro dei mezzi protagonisti. Alla Subaru “Family Huckster” da 862 cavalli si aggiungono un jet da combattimento, un elicottero, delle barche, uno scooter d’acqua, un dragster Chevy El Camino da 3000 cavalli ed altro ancora. Il tutto nella suggestiva cornice della Florida. Ne deriva uno spettacolo da mille e una notte.

Filmato avvincente

Protagonisti principali sono il pilota e la sua auto. Per questa impresa, Travis Pastrana ha dato il meglio di sé. Guardare le Gymkhana di Hoonigan riserva sempre delle belle sorprese. Ogni volta ti chiedi cosa inventeranno gli autori per stupirti. Quando pensi che il repertorio non possa essere innovato più di tanto, arriva il video che non ti aspetti, per far saltare ancora una volta i tuoi schemi. Succede quando dietro le quinte ci sono entusiasmo, energia e passione. Lascio da parte l’abilità nelle riprese e nel montaggio, che è un fatto scontato in casi del genere.

Travis Patrana lascia a bocca aperta

Gymkhana 2022 è stata rilasciata da poco, ma ha già guadagnato la viralità sul web. Filmati del genere sono destinati a fare il botto in rete. Come ci ricordano i colleghi di Carscoops, la Florida è la fonte di un sacco di video folli, ma quello odierno non teme il confronto con i migliori prodotti della specie. Regala dieci minuti di adrenalina allo stato puro, tutti da vivere senza fiato.

Gymkhana su Subaru

La vettura scelta per l’azione è spinta da un motore turbocompresso da 2.3 litri, pesantemente modificato. Fa uso di un’aerodinamica attiva e di enormi distese di fibra di carbonio. Per scivolare senza danni su alcune strutture materiche, il fondo è stato irrobustito da un’armatura in stile corazza. Incredibili alcune manovre compiute durante la Gymkhana. Ricordiamo che Travis Pastrana è subentrato al fondatore della serie Ken Block nel 2020. Guardando i fotogrammi, tutti i dubbi sui rischi di un affievolimento dell’appeal sono stati messi fermamente a tacere. Buona visione!