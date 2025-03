Ferrari in difficoltà e un inizio di stagione in salita: è questo il quadro che emerge dopo le prime gare del campionato di Formula 1 2025. In un contesto così complesso, sorprendono le parole di Sebastian Vettel, ex rivale e ora sostenitore di Lewis Hamilton: “Ho le dita incrociate perché Lewis vinca il campionato”. Un appoggio inatteso che arriva mentre la scuderia di Maranello affronta problemi tecnici e risultati deludenti.

Un inizio in salita

La nuova monoposto, la SF-25, che aveva mostrato potenziale durante i test pre-stagionali in Bahrain, sta evidenziando difficoltà di bilanciamento in pista. Le modifiche tecniche, in particolare alle sospensioni anteriori e al retrotreno, hanno posto sfide complesse sia per il team tecnico che per i piloti. Il Gran Premio d’Australia ha messo in luce queste problematiche: nonostante prove libere promettenti, compromessi sul set-up hanno relegato Charles Leclerc all’ottava posizione e Lewis Hamilton al decimo posto.

La speranza di vedere Hamilton trionfare

In Cina, la situazione è stata ancora più complicata. Dopo una pole position e una vittoria nella Sprint Race di Hamilton, il team ha vissuto un weekend da incubo, segnato da problemi di ritmo, un contatto tra compagni di squadra e una clamorosa doppia squalifica. Vettel, che ha condiviso il box con Leclerc tra il 2019 e il 2020, ha comunque espresso fiducia nel talento del monegasco: “Anche Charles è veloce, lo so avendo corso con lui”. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di Riccardo Adami, ex ingegnere di pista di Vettel e ora al fianco di Hamilton, per facilitare l’adattamento del sette volte campione del mondo a Maranello.

Nonostante le difficoltà, la stagione è ancora lunga e la Ferrari potrebbe trovare soluzioni per tornare competitiva. La McLaren, attualmente leader del campionato, insieme a Mercedes e Red Bull, rappresenta l’avversario da battere in quella che si preannuncia una serrata lotta per il titolo.