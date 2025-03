Shock nel mondo della Formula 1: la Ferrari incassa una doppia squalifica al termine del GP di Cina, un evento che potrebbe compromettere l’intera stagione della Scuderia di Maranello. Le vetture di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono state escluse dalla classifica finale a causa di gravi irregolarità tecniche riscontrate dai commissari della FIA.

Nel caso del pilota monegasco, la sua SF-25 è risultata non conforme al regolamento per un peso insufficiente. Le verifiche post-gara hanno rivelato che la monoposto pesava appena 799 kg, un chilogrammo sotto il limite regolamentare di 800 kg. La misurazione, effettuata dopo il prelievo di carburante e la sostituzione dell’ala anteriore danneggiata, ha portato all’immediata applicazione dell’Articolo 4.1 del regolamento tecnico FIA, con conseguente squalifica.

Per quanto riguarda Lewis Hamilton, il problema ha riguardato l’usura del pattino sul fondo della vettura. I controlli hanno evidenziato uno spessore compreso tra 8,5 e 8,6 mm, inferiore ai 9 mm minimi richiesti dalla direttiva tecnica TD039. Anche in questo caso, la Scuderia ha riconosciuto la violazione dell’Articolo 3.5.9, accettando senza contestazioni il verdetto dei commissari.

Questo weekend nero mette ulteriormente in crisi il team italiano, già in difficoltà nel confronto con il dominio di McLaren e Red Bull. Il doppio “zero” in classifica rappresenta un colpo durissimo per le ambizioni stagionali e alimenta dubbi sulla capacità del team di Maranello di gestire la pressione tecnica e regolamentare in una stagione così competitiva.

Con il campionato ancora lungo, la Ferrari è ora chiamata a reagire rapidamente per evitare che questi errori segnino un punto di svolta irreversibile. Recuperare in termini di prestazioni, affidabilità e conformità tecnica sarà fondamentale per rimanere competitivi. Questo episodio sottolinea, ancora una volta, l’importanza del rispetto delle regole in Formula 1, dove anche la minima infrazione può avere conseguenze devastanti.