Lewis Hamilton ha fatto un debutto straordinario con la Ferrari SF-25, conquistando la pole position nelle Qualifiche Sprint del GP Cina 2025. Il sette volte campione del mondo ha mostrato immediatamente la sua maestria al volante della monoposto di Maranello, fermando il cronometro sull’1:30.849, battendo di soli 18 millesimi Max Verstappen su Red Bull.

La prima pole non si scorda mai

“Sono entusiasta di questa pole position. Il primo settore è stato decisivo e la SF-25 risponde magnificamente ai miei input. Iniziare così la mia avventura in Ferrari è semplicemente straordinario,” ha dichiarato un raggiante Hamilton. Questo risultato conferma il suo eccellente adattamento alla nuova monoposto e promette emozioni per la Sprint Race e la gara di domenica 23 marzo.

La seconda fila vedrà Oscar Piastri su McLaren e Charles Leclerc, l’altro pilota Ferrari, dimostrando il notevole progresso tecnico della SF-25, che ha superato le difficoltà iniziali della stagione. La scuderia italiana ha introdotto importanti innovazioni tecniche, tra cui un nuovo schema pull-rod per la sospensione anteriore.

Il resto della griglia

In griglia spicca la forte presenza britannica: George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) partiranno dalla terza fila, mentre il giovane talento Kimi Antonelli, al volante della seconda Mercedes, ha conquistato un brillante settimo posto, affiancando Yuki Tsunoda su RB Racing Bulls in quarta fila.

A completare la top ten troviamo Alexander Albon su Williams e Lance Stroll con Aston Martin, entrambi autori di solide prestazioni in Q3. Fred Vasseur, team principal Ferrari, ha espresso grande soddisfazione per i progressi della squadra, evidenziando come il lavoro svolto rappresenti un passo avanti dopo l’avvio di stagione difficile in Australia.

Il rapporto tra Hamilton e il suo nuovo ingegnere di pista, Riccardo Adami, sembra procedere positivamente, nonostante le iniziali difficoltà legate al cambio di team. Con questi presupposti, il GP Cina 2025 si prospetta una delle gare più avvincenti e competitive degli ultimi anni.