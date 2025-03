Un inizio esplosivo per la nuova era della Formula 1 ad Albert Park, dove il beniamino di casa Oscar Piastri ha dominato le prove libere FP3, precedendo George Russell e Max Verstappen. Intanto, la Red Bull ha affrontato problemi tecnici con la monoposto di Liam Lawson, costretta ai box.

Il Gran Premio d’Australia 2025 ha ufficialmente aperto l’ultima stagione con monoposto ad effetto suolo, offrendo spunti interessanti per gli appassionati. Piastri, al volante della McLaren, ha segnato un tempo impressionante di 1:16.002, confermando l’ottimo momento della scuderia di Woking.

La giornata non è stata priva di imprevisti. Oliver Bearman, ancora in cerca del ritmo dopo un contatto in FP1, ha causato una bandiera rossa con un’uscita di pista in curva 11, interrompendo brevemente la sessione. I team hanno adottato strategie diverse: mentre molti hanno optato per le mescole soft, Ferrari ha lavorato sulle simulazioni gara con Charles Leclerc e Lewis Hamilton impegnati rispettivamente con gomme medie e hard.

Verstappen ha inizialmente guidato la classifica, prima di essere superato da Russell con un tempo di 1:16.402. Tuttavia, è stato Piastri a stabilire il miglior tempo, mentre il suo compagno Norris ha commesso un errore nel tentativo di migliorarsi. Da segnalare la prestazione del rookie Andrea Kimi Antonelli, quinto con la Mercedes, a soli 0.285 secondi dalla vetta. Le Williams di Sainz e Albon si sono mostrate competitive, piazzandosi rispettivamente in sesta e settima posizione, seguite da Hamilton, Tsunoda e Norris, che hanno completato la top ten.

La stagione 2025 porta con sé numerose novità piloti. Tra gli esordi più attesi spiccano Antonelli con Mercedes, Bortoleto con Kick-Sauber e Hadjar con Visa Cash App RB. Hamilton ha iniziato la sua avventura in rosso Ferrari accanto a Leclerc, mentre Sainz si è trasferito alla Williams. La Haas ha rinnovato la sua formazione con Bearman e Ocon, mentre Alpine ha promosso Jack Doohan al fianco di Gasly.

Questa stagione rappresenta l’ultimo capitolo dell’attuale regolamento tecnico, in attesa della rivoluzione prevista per il 2026. Ferrari punta a ridurre il gap con McLaren e Red Bull, quest’ultima alle prese con problemi di instabilità della RB21. McLaren, invece, conferma la sua competitività grazie a una gestione ottimale degli pneumatici e a un bilanciamento eccellente.

Con le qualifiche ormai vicine, cresce l’attesa per scoprire se Piastri riuscirà a mantenere il vantaggio davanti al pubblico di casa, mentre Ferrari e Red Bull cercheranno soluzioni per migliorare le loro prestazioni in vista della gara di domenica.