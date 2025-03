Ottavo e nono posto. Delusione per la Ferrari nelle qualifiche del GP Australia 2025, primo appuntamento della stagione di Formula 1. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno faticato a trovare il giusto feeling con la SF-25, compromettendo l’obiettivo di partire dalle prime file della griglia.

“Appena ho iniziato a spingere di più con la macchina ho sentito aumentare l’inconsistenza”, ha spiegato un Leclerc visibilmente frustrato al termine delle qualifiche. Il pilota monegasco ha evidenziato come la prestazione sia peggiorata progressivamente passando dal Q1 al Q3, manifestando particolare difficoltà nel terzo settore del circuito australiano.

Le scelte di assetto hanno pesato sul risultato finale. Il team di Maranello, considerando le previsioni meteorologiche che indicano una gara sotto la pioggia, ha optato per una configurazione orientata alla domenica, sacrificando parte della performance sul giro secco. “Dato che correremo sul bagnato, abbiamo dovuto fare dei compromessi”, ha ammesso Leclerc.

Nonostante il risultato al di sotto delle aspettative, il pilota mantiene la fiducia nelle potenzialità della nuova monoposto: “Questa macchina, a mio avviso, ha veramente tanto potenziale anche se al momento non sembra essere ancora nella giusta finestra di funzionamento. Dobbiamo solamente trovarla”.

Il team tecnico Ferrari dovrà analizzare attentamente le modifiche effettuate tra le varie sessioni per comprendere cosa non abbia funzionato. Leclerc ha sottolineato l’importanza di identificare le cause del calo prestazionale, soprattutto in vista della gara dove le condizioni meteorologiche potrebbero rimescolare le carte.

“L’obiettivo è arrivare a podio”, ha dichiarato con determinazione il monegasco, che vede nelle condizioni di pista bagnata un’opportunità per recuperare posizioni e iniziare la stagione con un risultato positivo, nonostante qualifiche difficili.