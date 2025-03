Quattro capolavori del motorsport, con un valore complessivo stimato di quasi 1,5 milioni di euro, saranno protagonisti di un’asta inaugurale imperdibile. Organizzata da Broad Arrow Auctions, questa straordinaria vendita si terrà durante il prestigioso Concorso d’Eleganza Villa d’Este, in programma sul Lago di Como nel maggio 2025. L’evento, promosso dal gruppo Hagerty, riunirà appassionati e collezionisti per celebrare oltre 80 anni di storia automobilistica.

Tra motorsport ed eleganza

Tra i pezzi più attesi spicca la leggendaria Citroën ZX Rallye Raid del 1990, valutata tra 475.000 e 525.000 euro. Questa vettura, protagonista di diverse edizioni della Parigi-Dakar con risultati di grande rilievo, è stata restaurata secondo le specifiche originali del Pharaohs Rally. All’epoca, fu guidata dal celebre campione Ari Vatanen ed è rimasta parte della collezione Citroën Heritage fino al 2011.

Un altro gioiello è la rara Fiat 570 Bertone Barchetta Special del 1936, stimata tra 325.000 e 375.000 euro. Questa vettura rappresenta la prima creazione di Nuccio Bertone dopo aver ereditato l’azienda di famiglia e vanta una partecipazione alle iconiche Mille Miglia. Dopo un accurato restauro nel 1996, è rimasta nella famiglia Bertone fino a tre anni fa.

Auto iconiche

Non meno affascinante è l’iconica Elva BMW Mk 8 del 1965, dotata di un motore BMW da 2,0 litri abbinato al cambio Hewland HD5. Valutata tra 175.000 e 225.000 euro, questa vettura ha debuttato nella Road America 500 e ha partecipato a eventi di rilievo come il Goodwood Revival, portando con sé la tecnologia tedesca ai massimi livelli.

Chiude questa selezione esclusiva la Fiat Abarth OT 1300 del 1966, stimata tra 400.000 e 450.000 euro. Progettata appositamente per la Targa Florio, questa GT con motore posteriore da 1,3 litri ha conquistato la vittoria di categoria nel 1967. Il suo design unico, con il caratteristico condotto d’aria a periscopio, e il legame con Vincenzo Osella, figura chiave della divisione corse Abarth, ne accrescono ulteriormente il valore storico.

L’asta di Villa d’Este rappresenta un’opportunità irripetibile per i collezionisti di arricchire le proprie collezioni con vetture dal pedigree impeccabile e una documentazione storica completa. Sul Lago di Como, il fascino delle auto leggendarie incontrerà la passione per il motorsport in un evento destinato a lasciare il segno.