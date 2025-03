L’Abarth 600e rappresenta un equilibrio perfetto tra prestazioni sportive, praticità e sostenibilità. A confermarlo è Ricardo Oliveira, ambasciatore del progetto “Viver Elétrico” e pilota scelto per guidare questa nuova hot hatch del marchio dello Scorpione all’Oeiras Ecorally Portugal 2025. Questa competizione, parte della Coppa FIA Ecorally, vedrà protagonista il modello più potente mai prodotto da Abarth, capace di erogare ben 280 cavalli e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi.

La partecipazione dell’Abarth 600e a questo evento ecologico sottolinea l’impegno del marchio verso una mobilità sostenibile, senza rinunciare alle prestazioni sportive che lo contraddistinguono. Oliveira, fondatore di World Shopper, sarà affiancato da José Familiar, esperto di rally di regolarità, formando un team che incarna perfettamente lo spirito competitivo e sostenibile della manifestazione.

Durante l’Ecorally, che collegherà Termas de Monfortinho a Oeiras, Oliveira si renderà disponibile per confrontarsi con il pubblico su tematiche relative alle auto elettriche, trasformando la competizione in un’opportunità di dialogo e apprendimento per tutti i partecipanti.

La tecnologia incontra la tradizione sportiva

La nuova Abarth 600e non è semplicemente un’auto elettrica con prestazioni elevate, ma un concentrato di tecnologia derivata direttamente dal mondo delle competizioni. Il suo motore elettrico è stato testato nel banco prova della Formula E, mentre il differenziale autobloccante meccanico Torsen di JTEKT garantisce un comportamento dinamico di alto livello.

Gli appassionati di guida sportiva apprezzeranno i freni Alcon con dischi da 380 mm, gli pneumatici Michelin Pilot Sport EV e l’assetto caratterizzato da ammortizzatori rigidi e barra antirollio, elementi che assicurano precisione e dinamismo in ogni situazione. All’interno, i sedili Sabelt offrono il giusto compromesso tra comfort e supporto laterale durante la guida sportiva.

La versione Scorpionissima, prodotta in edizione limitata di 1.949 esemplari in omaggio all’anno di fondazione del marchio, rappresenta un tributo alla storia di Abarth con uno sguardo rivolto al futuro dell’automobilismo sportivo.

Un nuovo capitolo nella storia di Abarth

La partecipazione all’Oeiras Ecorally segna un momento significativo nell’evoluzione del marchio dello Scorpione. Come evidenziato da Luís Domingues, Abarth Marketing Director: “L’Abarth 600e è l’esempio perfetto di come sia possibile combinare prestazioni elevate e sensazioni di guida sportiva con la sostenibilità. Questo modello rappresenta l’unione tra l’eredità del marchio e il suo spirito innovativo.”

Con il suo design ispirato alle competizioni e la tecnologia all’avanguardia, l’Abarth 600e si propone come simbolo di una nuova era per le auto elettriche, dimostrando che la transizione verso la mobilità sostenibile non significa necessariamente rinunciare al piacere di guida e alle prestazioni che hanno reso famoso il marchio dello Scorpione in tutto il mondo.