Alfa Romeo Junior Veloce, l’elettrica da 280 CV

La versione più potente della nuova Alfa Romeo Junior è pronta al debutto. Ultime sessioni di test a Balocco, lo storico tracciato casa del Biscione, prima di vedere il SUV compatto nella sua veste più sportiva, grazie ai 280 CV della versione elettrica. Le premesse sono esaltanti, specialmente perché il piatto forte non è solo la ricca cavalleria, ma anche le basi tecniche di questo chiacchierato modello.

Alfa Romeo Junior Veloce, un pacchetto esaltante

Lo sviluppo progettuale della nuova Alfa Romeo Junior Veloce si è focalizzato su interventi volti a massimizzare performance, road handling e divertimento puro alla guida, che vanno dalla calibrazione ad hoc dello sterzo sviluppato per essere il più diretto del segmento (14,6) ed estremamente preciso per esaltare le eccezionali doti di tenuta di strada, all’assetto sportivo e ribassato di 25 mm. Non finisce qui, perché la Junior Veloce conta anche su barre antirollio anteriori e posteriori dalla taratura sportiva per offrire un inserimento in curva rapido e preciso. L’impianto frenante prevede all’anteriore dischi da oltre 380mm con pinze monoblocco a 4 pistoncini, mentre il differenziale Torsen garantisce la migliore trazione possibile in ogni frangente. Infine, gli pneumatici performanti da 20” sono specifici per veicoli elettrici ad alte prestazioni e offrono elevati livelli di aderenza.

La precisione imposta dalla tradizione

D’altronde, per ogni Alfa Romeo, i target e gli obiettivi di progetto sono gli stessi di sempre: handling e dinamica di guida migliore della categoria. Per questo motivo è stato chiamato a condurre il progetto la medesima squadra di ingegneri che ha dato vita a progetti unici come 4C, 8C, Giulia & Stelvio Quadrifoglio, Giulia GTA, e l’attuale sviluppo in corso della 33 Stradale. Insomma, le premesse per assaggiare un prodotto coinvolgente, dinamico e dall’alto tasso di sportività, divertimento e passione ci sono tutte. Sarà una novità assoluta vedere un sportiva Alfa a trazione elettrica, ma il progresso ha le sue regole.