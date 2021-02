Porsche Le Mans Living Legend: allo studio la versione di serie?

Stando a quanto riportato dall’edizione online della testata tedesca Auto Bild, sarebbe allo studio la versione di serie della Porsche Le Mans Living Legend, la concept car realizzata nel 2016 e svelata solo lo scorso autunno nell’ambito dell’evento Porsche Unseen. Infatti, sono stati depositati i brevetti di questa hypercar presso l’apposito ufficio europeo.

Probabile arrivo nel 2023

La Porsche Le Mans Living Legend rappresenterà l’erede delle precedenti Carrera GT del 2003 e 918 Spyder del 2013, perciò potrebbe debuttare sul mercato internazionale nel corso del 2023, con la produzione in serie limitata affidata allo storico impianto tedesco di Zuffenhausen e il prezzo unitario quantificato in almeno un milione di euro.

Ibrida a motore centrale

Come l’antenata 959, anche la versione di serie della concept car Porsche Le Mans Living Legend potrebbe derivare dalla 911, nello specifico dall’attuale modello 992. Esteticamente, dovrebbe essere riconoscibile per le porte ad ali di gabbiano e il lunotto sdoppiato. Per quanto riguarda la meccanica, avrà la propulsione ibrida da oltre 900 CV di potenza complessiva, grazie all’abbinamento tra il motore centrale 4.0 V8 biturbo a benzina e tre propulsori elettrici. Tuttavia, non sarà prevista la tecnologia Plug-In.