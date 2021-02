Porsche 911 GT3 2021: 12 secondi più veloce al Nurburgring

Con l’unveiling della nuova declinazione GT3 della 922 di Porsche, la Casa tedesca ha anche annunciato che la sua sportiva, in arrivo sul mercato italiano nel mese di maggio al prezzo di 172.587 euro, ha battuto sé stessa (la versione precedente) con un nuovo record al Nurburgring.

Con al volante il pilota collaudatore Lars Kern, la Porsche 911 GT3R IMSA del team Pfaff Motorsports. Ha percorso i 20,83 km dell’Inferno Verde in poco meno di sette minuti, 6:59.927 per la precisione, circa 12 secondi in meno della GT3 uscente e 6 in meno più veloce della più sportiva GT3 RS.

La nuova Porsche 911 GT3 2021 è spinta dal motore a benzina 4.0 Boxer aspirato a sei cilindri da 510 CV di potenza che, in abbinamento al cambio meccanico a sei marce, raggiunge la velocità massima di 320 km/h e accelera da 0 a 100 in 3,4 secondi. Tuttavia, sarà proposta anche in abbinamento al cambi automatico PDK a doppia frizione.