LeBron James al volante della sua Porsche 918 Spyder [Video]

Diversi personaggi famosi hanno delle auto da sogno in garage: anche LeBron James si è concesso qualche supercar esclusiva, come conferma il video odierno, dove lo vediamo al volante della sua Porsche 918 Spyder. Il noto cestista statunitense, che gioca nelle file dei Los Angeles Lakers, ha vinto in carriera tanti titoli NBA: molti lo considerano uno dei migliori giocatori di basket di tutti i tempi.

Di alto rango anche i suoi gusti a quattro ruote, che lo hanno portato a scegliere la già citata Porsche 918 Spyder, regina della produzione moderna della casa di Stoccarda. Si tratta di una hypercar a trazione integrale, con motore centrale di natura ibrida, in cui l’unità termica è affiancata da una coppia di propulsori elettrici per una potenza combinata nell’ordine degli 890 cavalli.

La vettura di Zuffenhausen è una scheggia in accelerazione, con passaggio da 0 a 100 km/h inferiore ai 3 secondi. Quattro le modalità operative: E-Drive, Hybrid, Sport Hybrid e Race Hybrid. La più ecologica è la prima. Secondo gli uomini Porsche, la 918 Spyder (figlia del filone top di gamma che comprende la 959 e la Carrera GT) assume un ruolo paragonabile a quello della 911, che debuttò all’IAA oltre mezzo secolo fa (1963). Con questa supercar, LeBron James ha come divertirsi al volante.