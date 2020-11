Porsche Carrera GT: celebrati i 20 anni della supercar

Di Rosario Scelsi mercoledì 11 novembre 2020

Compleanno importante per una delle supercar più iconiche: la Porsche Carrera GT spegne le 20 candeline

La presentazione della Porsche Carrera GT, come concept car, risale al 28 settembre 2020. Sono passati 20 anni da quello storico debutto in società, che ha segnato una tappa importante nel cammino evolutivo della casa di Stoccarda.

Teatro del vernissage fu la città di Parigi, dove il marchio tedesco svelò alla stampa mondiale l'iconica supercar. A condurla in pubblico fu Walter Röhrl che, alle prime ore dell'alba, si presentò intorno a Place Charles-de-Gaulle, meglio conosciuta come Place de l'Étoile, per offrire alla visione dei presenti le alchimie stilistiche e l'avvincente sound di quella creatura.

Le immagini dell'auto, condotta dall'asso di Ratisbona nell'area dell'Arco di Trionfo, fecero il giro del pianeta, fissando un momento di particolare presa emotiva. Dopo quattro lustri, Porsche voleva ripetere l'esperienza, riportando la vettura sugli stessi luoghi, per rendere omaggio all'importante ricorrenza anagrafica, ma l'emergenza epidemiologica da Coronavirus ha fatto saltare i piani. Così la celebrazione dello storico compleanno è avvenuta alla Pariser Platz di Berlino, nei pressi della Porta di Brandeburgo alla fine dell'Unter den Linden. Anche in questo caso è stato un grande successo.

La Porsche Carrera GT sfoggia il vigore meccanico e ingegneristico della casa tedesca. Anche se ormai fuori listino, le note qualitative fanno di essa un prodotto ancora oggi molto appetibile per i cultori del genere.

Prodotta dal 2003 al 2006, questa roadster a motore centrale ad alte prestazioni, è spinta da un V10 di 5.7 litri inizialmente destinato a un prototipo LMP1 per la 24 Ore di Le Mans.

La potenza della Porsche Carrera GT è di 612 cavalli, con prestazioni degne del rango. Ottimo l'handling, anche se la guida è per esperti. Per emozioni, sound ed estetica, si colloca a mio avviso sopra le altre supercar stradali dell'azienda di Stoccarda, ma è un giudizio soggettivo e opinabile.