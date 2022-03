Porsche: in vendita la 993 di Denzel Washington

Denzel Washington ha perso nella notte degli Oscar la possibilità di vincere la sua terza preziosa statuetta, andata nella categoria di miglior attore protagonista a Will Smith. Nonostante tutto, il protagonista di Malcom X ha deciso di consolarsi in un altro modo: mettendo a nuovo la sua Porsche 993 Turbo del 1997 e vendendola su Bring a Trailer. La 911 della star di Hollywood è stata acquistata nuova e ha percorso solo 18.000 miglia in venticinque anni. Nonostante il basso chilometraggio, la vettura tedesca potrebbe ha avuto bisogno di una pulizia approfondita, grazie a I AM Detailing su YouTube.

Il restauro

Il lavoro di car detailing ha riportato questa Porsche nera alle condizioni dello showroom senza danneggiare la vernice o il sotto-strato originali. Anni di sporcizia sono scomparsi nel giro di pochi secondi e i componenti delle sospensioni in alluminio sono tornati in uno stato impeccabile. La pellicola di protezione della vernice sul parafango posteriore è stata eliminata, mostrando come la vernice non protetta fosse sbiadita nel corso degli anni. Per ripristinare la vernice, i pezzi di vetro e le rifiniture vengono rimossi con del nastro adesivo, mentre il team di esperti taglia e lucida la superficie per una lucentezza a specchio. I componenti come i fari e le luci posteriori vengono rimossi per la lucidatura separatamente e viene installata una nuova pellicola protettiva per vernice. Passando all’interno, i sedili vengono aspirati, puliti e protetti con un rivestimento di Swissvax Leather Milk. Le ruote ricevono anche un trattamento con ghiaccio secco, oltre a un set di pneumatici nuovi. Alla fine del processo, la Porsche appare pulita e lucida.

Alto prezzo

Nonostante il grande lavoro di ripristino, Denzel Washington non sarà il proprietario ancora per molto. La 911 viene venduta su Bring a Trailer e ha raggiunto il costo enorme di 315.000 dollari. Tuttavia, quando si acquisto si ottiene un titolo firmato dal grande attore americano. La 911 è alimentata da un sei cilindri biturbo da 3,6 litri, che sviluppa 408 cavalli e 398 Nm di coppia alle ruote posteriori. Una vettura leggendaria e l’ultima 911 old style.