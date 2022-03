Porsche 944 by Vagabund, la stravagante variante off-road

Qualche giorno fa avevamo parlato di uno speciale prototipo su base Lamborghini Huracan sviluppato per andare oltre le strade asfaltate, così come la 911 Safari, versione off-road dell’iconico modello Porsche che si trova ancora in fase di test. Sempre su questo tema troviamo le Porsche 924 e 944 modificate dall’azienda austriaca Vagabund. Quest’ultima ha infatti realizzato uno speciale kit che trasforma i due modelli Porsche del recente passato i due bolidi in grado di affrontare anche sterrati e strade accidentate.

Modifiche specifiche

Il nuovo kit si adatta perfettamente ai modelli venduti tra il 1975 e il 1991, trasformandoli in veri e propri veicoli da rally raid. Le modifiche riguardano l’uso d nuove sospensioni che hanno permesso di alzare il baricentro della vettura di ben 40 mm. Non mancano inoltre speciali pneumatici all road Maxxis Trepador o Bridgestone Dueler A/T che misurano 205/70 R15 e sono chiamati ad avvolgere cerchi in lega Porsche in tinta nera o oro.

Il look off-road della vettura comprende una ruota di scorta posizionata sul tetto e quattro luci supplementari inglobate nel paraurti. Per queste ultime è possibile scegliere tra le HELLA Rallye 1000 o le Comet 500. Completano la lista dele opzioni adesivi, paraspruzzi, protezioni in alluminio per il sottoscocca e scarico sportivo.

Prezzo

I prezzi del kit dedicato alle 924 o 944 vengono offerti a partire da 9.900 euro e secondo degli accessori scelti dal cliente.