Porsche 911: le indiscrezioni sulla versione speciale Safari

Entro fine anno dovrebbe essere svelata la nuova Porsche 911 Safari, inedita versione speciale del modello 992, dotata dell’assetto rialzato con le specifiche sospensioni di Erlkonig. Esteticamente, sarà ispirata alle storiche 911 SC Safari del 1978, 911 Carrera 4×4 modello 953 del 1984 e 959 Paris-Dakar del 1986, anche se destinata all’uso stradale.

Come la 991 Vision Safari “Unseen”

Tuttavia, lo stile della nuova Porsche 911 Safari sarà in linea con la 911 Vision Safari, la concept car della precedente 991 allestita nel 2012 e svelata solo l’autunno scorso nell’ambito dell’evento Porsche Unseen. Infatti, sarà caratterizzata dallo stile da SUV coupé della carrozzeria, con le appendici aerodinamiche realizzate in poliuretano.

Almeno 450 CV di potenza

In arrivo sul mercato internazionale nel corso della primavera del 2022, la nuova Porsche 911 Safari sarà proposta quasi certamente nella declinazione Carrera 4S da 450 CV di potenza con il cambio automatico a doppia frizione PDK ad otto rapporti, anche se non è esclusa la più sportiva configurazione Turbo S da 650 CV di potenza che si porrebbe al top di gamma. Intanto, la vettura è entrata nella fase finale di sviluppo, come testimoniano alcune foto spia che circolano in rete e scattate sul circuito tedesco del Nurburgring.