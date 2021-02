Porsche 911 GT3, la nuova generazione anticipata da un teaser

La Casa di Zuffenhausen è pronta ad allargare verso l’alto la gamma della sua iconico Porsche 911 (sigla di progetto 992) con una inedita versione che accontenterà i puristi e gli amanti della pista. Dopo il debutto della variante cabrio, Targa e delle versioni Turbo e Turbo S, il costruttore teutonico è pronto a svelare l’attesissima versione 911 GT3. Al momento però, siamo ancora nella fase delle cosiddette “anticipazioni”, infatti Porsche ha diramato una prima e misteriosa immagina teaser che con ogni probabilità precede la futura presentazione della variante GT3, anche se ancora la notizia non è stata confermata dall’azienda.

Aerodinamica da competizione

L’immagine a nostra disposizione mostra soltanto una porzione della zona laterale posteriore della vettura che risulta impreziosita da un’enorme ala aerodinamica fissa, dettaglio che lascia presagire che si tratti proprio della nuova 911 GT3. Questo particolare modello omologato per circolare in strada, ma sviluppato appositamente per la pista e i track day è da sempre caratterizzato da un’aerodinamica specifica e raffinata che trova la sua massima espressione, appunto, nel suo alettone posteriore.

E’ lei, oppure no?

L’immagine teaser diffusa è accompagnata da una breve dichiarazione che si limita ad affermare che si tratta di una “nuova variante della famiglia GT”. Questa misteriosa frase potrebbe però aprire anche a nuovi possibile scenari, ovvero che si tratti di un modello completamente inedito sfuggito anche a “rumors” e indiscrezioni? Da un altro punto di vista, la forma di quest’ala sembra del tutto simile a quella vista su alcuni prototipi della futura GT3 immortalati su strada e in pista, di conseguenza queste ultime informazioni ci fanno propendere per il fatto che si tratta della nuova 911 GT3.

Corredo tecnico raffinato

Dal punto di vista meccanico, la 992 GT3 sfrutterà un propulsore sei cilindri boxer aspirato da 4.0 litri in grado di scaricare la bellezza di 510 CV sulla trazione posteriore. Per quanto riguarda la trasmissione, sarà possibile optare tra un cambio manuale o l’automatico PDK.