Porsche con due anteprime di mercato all’Auto China Show 2024

La Cina è un bacino di vendita di cruciale importanza per Porsche. Qui il costruttore tedesco vende il 25% della sua produzione. Ecco perché cerca di andare quanto più possibile incontro ai bisogni della clientela locale. Una prova giunge dalla versione specifica, per il mercato della Grande Muraglia, della Porsche Taycan di nuova generazione, lanciata all’Auto China 2024 Show, che andrà in scena a Pechino fino al 5 maggio. Nella stessa cornice salonistica sta prendendo forma l’anteprima cinese della Porsche Macan completamente elettrica, che ha per ambasciatrice la star dello sci freestyle e campionessa olimpica Eileen Gu.

Con questa presenza, la casa tedesca vuole ribadire ancora una volta l’importanza assegnata a quella regione, nelle strategie del marchio. Dalla sua nascita, avvenuta nel 2001, Porsche China è diventata in fretta uno dei grandi pilastri commerciali dell’azienda di Stoccarda. I numeri sono davvero importanti: lo scorso anno, nel paese della Grande Muraglia, sono state consegnate ai clienti 79.283 vetture. Ciò corrisponde a una quota del 25% nelle consegne globali, come già evidenziato in precedenza.

Porsche punta a risultati ancora migliori

Oliver Blume, presidente del consiglio di amministrazione di Porsche, vede un ulteriore potenziale di crescita: “L’elettromobilità si sta sviluppando rapidamente in Cina. Qui stiamo facendo dei passi avanti, proprio al momento giusto. Sono certo che espanderemo ulteriormente la nostra posizione, nel segmento dei BEV di lusso”. La versione cinese della nuova Taycan si propone come un modello entry-level alla famiglia, con funzionalità di infotainment e connettività specifiche per lo specifico bacino di sbocco. Anche la Macan completamente elettrica si giova di soluzioni digitali sviluppate attraverso l’ecosistema locale, per aderire meglio ai bisogni dell’area.

Con tale approccio, Porsche punta a soddisfare in modo mirato i desideri e le esigenze dei clienti di quella regione, facendo tesoro della collaborazione degli sviluppatori tedeschi con quelli che prestano servizio per il marchio nella sua organizzazione di ricerca e sviluppo a Shanghai. Nell’ottica della promozione dell’elettromobilità in Cina, Porsche sta potenziando, insieme ad Audi, la rete di ricarica, con una soluzione dedicata ai clienti dei due marchi. Anche questo, un incentivo alle vendite.