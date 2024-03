La prima Porsche 911 ibrida sarà lanciata nell’estate del 2024

Porsche ha confermato ufficialmente il lancio della prima versione ibrida della 911. Il nuovo modello sarà presentato ufficialmente quest’estate e sarà dotato di un motore elettrificato a 6 cilindri. L’informazione è stata confermata nel rapporto annuale sulla sostenibilità del marchio per il 2023. Secondo il comunicato, la nuova Porsche 911 ibrida avrà un motore a 6 cilindri accoppiato a un motore elettrico. Questa configurazione promette di rendere la 911 più veloce ed efficiente rispetto alle versioni con motori puramente termici.

In estate debutterà la prima Porsche 911 ibrida della storia

Secondo una fonte vicina al marchio, la prima Porsche 911 ibrida avrà un motorino di avviamento da 48 volt montato nel cambio automatico a doppia frizione. La nuova versione avrà un motore elettrico che azionarà le ruote anteriori, mentre il motore a combustione trasmetterà la potenza alle ruote posteriori. Il motore elettrico sarebbe alimentato da una leggera batteria agli ioni di litio e sarebbe montato immediatamente dietro i sedili posteriori. Il peso della nuova vettura ibrida di Porsche sarebbe fino a 100 chilogrammi in più rispetto alla versione normale.

nfine, Porsche afferma anche che in futuro ci saranno più versioni ibride dell’iconico modello. Per ora Porsche non ha confermato la data esatta del lancio della nuova auto ibrida. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nelle prossime settimane a proposito della prima 911 ibrida della storia.