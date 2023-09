Porsche ha progettato e sviluppato Mission X in un solo anno

Porsche ha sorpreso il mondo dell’automobilismo con la presentazione della Mission X, una concept car elettrica che ha progettato e sviluppato in soli 12 mesi. Si tratta di una vettura con una linea coupé, che anticipa la futura erede elettrica della 918 Spyder. La Mission X è stata svelata lo scorso 8 giugno e ha stupito per le sue prestazioni e il suo design.

Il design della Mission X è ispirato alla tradizione sportiva di Porsche, ma con un tocco di modernità e innovazione. In particolare tra le auto del passato di Porsche a cui questa vettura è ispirata possiamo citare le 906, 908, 917 e 919. Mission X ha una carrozzeria in fibra di carbonio, con dei fari a LED e un alettone posteriore retrattile. L’abitacolo è spazioso e lussuoso, con quattro sedili individuali in pelle, un volante a due razze e un cruscotto digitale.

Porsche si è ispirata ad auto da corsa iconiche come la 906, 908, 917 e 919 durante la progettazione della Mission X Concept

La Mission X è stata progettata e sviluppata in soli 12 mesi, grazie all’uso di tecnologie avanzate come la stampa 3D, la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale. Porsche ha dichiarato di aver voluto dimostrare la sua capacità di reagire rapidamente alle sfide del mercato e di anticipare le tendenze del settore automobilistico.

La Mission X non è destinata alla produzione di serie, ma è un esercizio di stile che mostra la visione di Porsche per il futuro della mobilità elettrica. Tuttavia, alcuni elementi della concept car potrebbero essere ripresi dalla futura erede della 918 Spyder.