La Porsche Taycan più potente di sempre debutterà l’11 marzo

L’11 marzo sarà rivelata da Porsche una nuova versione di Porsche Taycan, descritta come la più dinamica e potente della storia. Questa versione ha recentemente abbattuto il tempo sul giro del Nürburgring del modello precedente di ben 26 secondi, portandolo a soli 7’07”55. La versione della Porsche Taycan prevista per il prossimo lunedì potrebbe essere quella comunemente indicata come Turbo GT, equipaggiata con tre motori elettrici, una novità sulla quale si è vociferato a lungo. Se confermata, questa sarebbe la Taycan più potente mai prodotta.

L’11 marzo il debutto della nuova Porsche Taycan Turbo GT: versione più prestante di sempre

L’arrivo di questa versione potenziata della Porsche Taycan in questo momento non sembra casuale, considerando che solo poche settimane fa è stata presentata una nuova versione della prima generazione dell’auto. La versione Turbo S attuale già eroga una potenza massima di 952 cavalli, quindi non sarebbe affatto sorprendente se quella che sarà presentata lunedì prossimo supererà la soglia dei 1.000 cavalli. Si prevedono prestazioni ancora più impressionanti per questa versione, considerando che la Turbo S attuale già raggiunge i 100 km/h da ferma in soli 2,4 secondi. La Taycan più sportiva di sempre potrebbe quindi abbassare ulteriormente questo tempo. Vedremo dunque che novità arriveranno in sede di debutto di questo atteso modello della casa automobilistica tedesca.