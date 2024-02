Porsche Taycan restyling: autonomia reale di 587 chilometri

Porsche sta per lanciare la sua nuova Porsche Taycan Restyling, che sarà presentata questa settimana. Secondo i rappresentanti dell’azienda, la versione migliorata della Taycan sarà non solo più efficiente in termini di ricarica, ma offrirà anche una maggiore autonomia rispetto al modello attuale.

Porsche Taycan Restyling: in un test mostra che la sua autonomia reale arriva a 587 km

Per valutare con precisione l’autonomia della Porsche Taycan restyling, la casa tedesca ha condotto un test negli Stati Uniti utilizzando 4 prototipi. La prova è stata effettuata lungo il percorso Los Angeles-San Diego e ritorno. Con una batteria completamente carica, la Porsche Taycan restyling è riuscita a percorrere 587 chilometri, mantenendo una velocità massima di 120 km/h.

Durante il test, le auto hanno mantenuto la velocità massima consentita sulla strada, che è di 75 miglia orarie (circa 120 km/h). Inoltre, erano equipaggiate con la Performance Battery Plus, la batteria di maggiore capacità (anche se la capacità esatta, superiore ai 93,4 kWh del modello attuale, non è stata specificata). Porsche ha dichiarato che i veicoli sono stati ricaricati presso una stazione pubblica di Los Angeles con una potenza superiore a 300 kW. In questo contesto, il processo di ricarica dal 10% all’80% è stato completato in meno di 20 minuti.

Dunque sembrano esserci delle novità davvero intriganti per quanto riguarda Porsche Taycan restyling. Non resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i dettagli e le innovazioni che Porsche ha introdotto. Sarà sicuramente un momento emozionante per gli appassionati di auto e per chi è curioso di conoscere le evoluzioni di questo modello.