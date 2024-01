Porsche Taycan batte il record della Tesla Model S Plaid al Nurburgring

Nelle scorse ore una Porsche Taycan Turbo GT pre-serie ha superato il tempo realizzato da una Tesla Model S Plaid al Nurburgring ottenendo il nuovo record della pista per un’auto completamente elettrica. Il tempo realizzato è di 7’07″55. Si tratta di un tempo inferiore di ben 18 secondi al precedente record della berlina della casa di Elon Musk. Rispetto al precedente giro record di una Taycan, registrato nell’agosto del 2022, il miglioramento è di 26 secondi. Porsche ha inoltre voluto specificare anche che si tratta di un modello di pre-produzione. Questo significa che la vettura definitiva potrebbe offrire prestazioni ancora migliori.

La versione pre-serie della nuova Porsche Taycan Turbo GT ha ottenuto il nuovo record al Nurburgring

La casa tedesca ha pure specificato di aver leggermente modificato questa Porsche Taycan per renderla ancora più adatta alla pista con l’installazione di sedili da corsa e di un roll bar. Qui vi mostriamo un video in cui vengono mostrati alcuni momenti del giro record. Per il filmato del giro completo Porsche ha annunciato che dovremo aspettare il prossimo mese di marzo probabilmente quando saranno svelate tutte le novità relative alla nuova Taycan.

Nel frattempo l’annuncio di questo nuovo record ottenuto nel prestigioso circuito tedesco fa crescere le indiscrezioni sulle caratteristiche di questo atteso modello. Innanzi tutto sul nome che come dicevamo poc’anzi dovrebbe essere quello di Porsche Taycan Turbo GT ma ovviamente si attendono conferme ufficiali. Speculazioni riguardano anche le caratteristiche tecniche e meccaniche di questa auto. Si parla di un sistema propulsivo formato da tre motori elettrici per un totale di circa 1.000 cavalli. Si ipotizza inoltre l’utilizzo di una nuova batteria dalla chimica inedita.