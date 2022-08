Tesla Model S Plaid: l’elettrica da 1000 CV con sound da V8

La Tesla Model S Plaid è da poco sbarcata in Italia, infatti, proprio in questi giorni il Costruttore americano ha aperto gli ordini in Italia della nuova super berlina elettrica ad altissime prestazioni, in grado di sviluppare la bellezza di 1.020 CV. La Plaid che ora occupa il vertice della gamma Model S viene proposta nel nostro paese ad un prezzo di listino di 140.990 euro, comprensivi di un anticipo all’ordine di 250 euro.

Tesla Model S Plaid: prestazioni da dragster

La Model S Plaid vanta prestazioni da urlo paragonabili ad un’hypercar: la Casa di Palo alto dichiara infatti uno scatto da 0 a 100 km/h bruciato in soli 2,1 secondi, mentre la velocità di punta raggiunge i 322 km/h. Degna di nota anche la sua autonomia che con una sola carica di energia può raggiungere i 600 km (ciclo di omologazione WLTP). Queste prestazioni hanno permesso alla vettura di vincere sfide con vetture a zero emissioni altrettanto performanti, come ad esempio la Lucid Air Dream Edition.

Troppo silenziosa

Nonostante le sue incredibili performance velocistiche, la Model S Plaid viene accusata dai nostalgici dei motori termici di non avere un sound coinvolgente come le sportive a sei, otto o dodici cilindri. Per ovviare a ciò, un amatore supercar ha regalato alla Plaid un suono da vero bolide a otto cilindri.

Suona come un Twin Turbo V8

Sfruttando le opzioni digitali offerte dalla Model S è stato infatti ricreato un suono da motore V8, ottenendo così un risultato a dir poco sorprendente che è stato immortalato in un video. Per ottenere il giusto sound serve soltanto un dispositivo USB connesso, utilizzando il touchscreen della vettura per la funzione Boombox, impostando un Driving sound. Nel filmato che vi proponiamo il suono scelto per la Plaid è la cupa sonorità emessa da propulsore Twin Turbo V8, notare inoltre il progressivo cambio dei rapporti, imitato elettronicamente alla perfezione.