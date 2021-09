La Tesla Model S Plaid spinta al limite al Nurburgring [Video]

Il video odierno offre alla visione alcune fasi dei test al Nurburgring della Tesla Model S Plaid. Al centro delle riprese un prototipo dell’auto elettrica statunitense, spinta al massimo fra i cordoli del Nordschleife (Anello Nord), fiore all’occhiello dell’impianto tedesco. Qui gli uomini di Elon Musk sono presenti, con il loro modello di punta, da diverso tempo.

L’obiettivo? Strappare il primato cronometrico, fra le auto a batteria, alla Porsche Taycan Turbo che, con il collaudatore Lars Kern al volante, è riuscita a completare il leggendario percorso nella regione dell’Eifel in 7’42”. Al momento, però, non si hanno notizie ufficiali sul tempo segnato dalla Tesla Model S Plaid. Forse l’obiettivo non è stato centrato, oppure si pensa di fare ancora meglio prima di divulgare il risultato. Difficile dirlo. Una cosa è certa: la Porsche Taycan Turbo è molto efficace in pista ed anche l’auto elettrica di Palo Alto si muove in modo visibilmente agile e veloce tra le curve del Nordschleife.

Al Nurburgring, la Tesla Model S Plaid sembra molto stabile e non mostra segni evidenti di sottosterzo o sovrasterzo. Nei rettifili si coglie il suo scatto felino. Del resto, questa è una caratteristica delle vetture a batteria più energiche, come lei. Ricordiamo che la Tesla Model S Plaid è spinta da tre motori elettrici, disposti sui due assi per garantire la trazione integrale. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 2″1, mentre la velocità massima si spinge a quota 322 km/h.