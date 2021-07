La Tesla Model S Plaid fa il record mondiale sul quarto di miglio [Video]

Le auto elettriche sono poco entusiasmanti su molti fronti, ma hanno un’accelerazione spaventosa, come conferma il nuovo record mondiale conquistato da una Tesla Model S Plaid sul quarto di miglio con partenza da fermo. La berlina di lusso americana ha coperto la distanza (che equivale a poco più di 400 metri) in soli 9.08 secondi, con una velocità di uscita di 248 km/h: una sparo che nemmeno le migliori hypercar endotermiche ed ibride riescono ad eguagliare.

Teatro dell’impresa è stato il WorldWide Technology Raceway di Madison, in Illinois, dove l’ammiraglia elettrica di Palo Alto ha guadagnato il primato mondiale fra le auto di serie sulla distanza in cui si è svolta la sfida col cronometro. Roba da missile terra-terra. Una bella gatta da pelare per i produttori di auto sportive a combustione interna, che però si prendono la rivincita su altri fronti, specie su quelli legati agli aspetti emotivi e al piacere della guida.

Una cosa è certa: la Tesla Model S Plaid ha uno scatto pazzesco e in accelerazione frantuma le molecole dell’asfalto. Si può parlare, senza timore di smentita, di un dragster in giacca e cravatta che, dietro il suo aspetto elegante, nasconde doti atletiche di primissimo livello. Del resto, con oltre 1000 cavalli di potenza erogati in modo istantaneo, non si potevano avere dubbi su questo. A voi il video del new world record.