Nuova Porsche Cayenne GTS: un dinamismo preciso e sportivo

La nuova Porsche Cayenne GTS completa la gamma rinnovata del noto SUV tedesco. Declinata nelle versioni normale e coupé, punta col nuovo allestimento ad esaltare l’anima sportiva, grazie al carattere più effervescente. Entrambi i modelli sono disponibili su ordinazione. Le consegne in Europa inizieranno nell’estate.

La dose extra di dinamismo è un degno corredo della sigla, sinonimo di Gran Turismo Sport. Sin dalla nascita, la Cayenne ha cercato di miscelare le doti prestazionali a quelle in off-road. La GTS sposta l’equilibrio verso le capacità dinamiche su strada, che ottengono la preferenza nel bilanciamento, senza tradire la versatilità nell’uso quotidiano. Anche il look trasmette il senso di questa impostazione.

Stile più energico

La Porsche Cayenne GTS si offre alla vista con un design esclusivo, per trasmettere sin dal primo sguardo le note della sua messa a punto sportiva. Dal punto di vista stilistico, ci sono dei chiari segnali di riconoscimento, che consentono una facile identificazione. Oltre alle scritte sui lati e sullo specchio di coda, si notano le prese d’aria più grandi nel frontale, i gruppi ottici scuri e le pinze dei freni rosse.

Sono modifiche di piccolo taglio, che però bastano a fare la differenza. Gli accessori della carrozzeria, come le minigonne laterali, gli inserti anteriori, le finiture dei finestrini laterali e le estensioni dei passaruota, che fanno tutti parte del pacchetto Sport Design standard, sono ora in nero lucido. Di grande effetto i cerchi da 21 pollici RS Spyder con finitura in grigio antracite.

Interni a tema

Anche l’abitacolo ha subito dei cambiamenti, che mettono in risalto la superiore indole sportiva della Porsche Cayenne GTS. In linea con il recente aggiornamento del modello, anche qui c’è un quadro strumenti digitale curvo di serie. Per il passeggero è possibile avere, in opzione, un display aggiuntivo. Da segnalare la presenza del sistema audio surround Bose. Fanno parte della dotazione di serie il tetto panoramico fisso in vetro e lo spoiler posteriore estensibile e adattivo. Per chi volesse gustare delle sonorità più aggressive, è disponibile un impianto di scarico a hoc.

Telaio ed assetto più specialistici

Rispetto agli esemplari standard, l’altezza da terra è stata ridotta di 10 millimetri. Di serie ci sono le sospensioni pneumatiche adattive, con Porsche Active Suspension Management (PASM) e Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Tutti i sistemi di controllo, come il Porsche Traction Management (PTM), mirano a fornire prestazioni ottimali su strada. Ne deriva un comportamento sorprendente, che miscela sicurezza, agilità e manovrabilità, ad alto livello.

Motore Porsche Cayenne GTS

La spinta fa capo a un V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, significativamente rivisto dagli uomini di Zuffenhausen, che ne hanno migliorato l’efficienza. Rispetto al modello precedente è cresciutà di 30 unità la potenza massima, ora a quota 500 cavalli. Si spinge a 660 Nm il picco di coppia, con un progresso di 40 Nm sulla vecchia generazione. Grazie alla nuova trasmissione Tiptronic S a otto rapporti, i passaggi di marcia sono diventati ancora più rapidi nelle modalità Sport e Sport Plus.

Prestazioni migliorate

Il quadro delle performance si giova degli interventi eseguiti sul sistema auto. La nuova Porsche Cayenne GTS, oltre ad essere più efficace su strada e in pista, è anche capace di regalare un’accelerazione migliore rispetto a prima. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene liquidato in 4.4 secondi. Più tonica anche la ripresa. Notevole la velocità massima, che si spinge nel territorio dei 275 km/h.