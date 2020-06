Nuove Porsche Cayenne GTS: uno sguardo dentro

Di Junio Gulinelli giovedì 18 giugno 2020

Il tocco di Alcantara per le sportive a ruote alte di Zuffenhausen





Porsche ha svelato in questi giorni le nuove GTS della famiglia Cayenne. Le SUV di Zhuffenhausen dal carattere sportivo - disponibili nella versione standard e Coupé - sfruttano l’otto cilindri a V da 4.0 litri dalla potenza di 460 CV e 620 Nm di coppia che esalta il loro carattere racing.

Fuori sono riconoscibili entrambe per l'assetto ribassato di 20 millimetri, i cerchi in lega RS Spyder Design da 21 pollici di colore nero lucido, il doppio terminale di scarico a quattro uscite e il pacchetto Sport Design che comprende numerosi elementi della carrozzeria di colore nero come le prese d'aria anteriori, i vetri laterali, i terminali di scarico, il lettering e il logo della Casa di Zuffenhausen.

Uno sguardo dentro

L’esclusività delle Porsche Cayenne GTS si fa notare anche all’interno dell’abitacolo dove il materiale predominante che da un ulteriore tocco sportivo è l’Alcantara.

I sedili sportivi, specifici per queste versioni, con impunture rosse a contrasto, vestono Alcantara nella fascia centrale, per assicurare massima aderenza ed hanno fianchetti laterali pronunciati per trattenere meglio i passeggeri nella guida al limite. Sono inoltre regolabili elettricamente.

Anche il rivestimento del tunnel centrale, del cielo e di parte delle portiere è in Alcantara, sempre nella tonalità grigio antracite, con impunture rosse che esaltano la sportività dell’allestimento. Stesso rivestimento per il volante, in Alcantara, per una guida precisa, anche in condizioni estreme.