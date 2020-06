Porsche Cayenne: tutte le caratteristiche della nuova versione GTS

Di Dario Montrone venerdì 12 giugno 2020

In arrivo la nuova Porsche Cayenne GTS con motore a benzina 4.0 V8 biturbo da 460 CV, anche nella configurazione Cayenne Coupé

Ecco la nuova Porsche Cayenne GTS, in arrivo sul mercato italiano il prossimo mese di luglio al prezzo base di 117.833 euro e disponibile anche nella configurazione Cayenne Coupé che costerà 122.347 euro. Entrambe sono equipaggiate con il motore a benzina 4.0 V8 biturbo da 460 CV di potenza e 620 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio automatico Tiptronic S ad otto rapporti, consente di raggiungere la velocità massima di 270 km/h e accelerare da 0 a 100 in 4,5 secondi (con il pacchetto Sport Chrono).

Esteticamente, la nuova Porsche Cayenne GTS è riconoscibile per l'assetto ribassato di 20 millimetri, i cerchi in lega RS Spyder Design da 21 pollici di colore nero lucido, il doppio terminale di scarico a quattro uscite e il pacchetto Sport Design che comprende numerosi elementi della carrozzeria di colore nero come le prese d'aria anteriori, i vetri laterali, i terminali di scarico, il lettering e il logo della Casa di Zuffenhausen. L'abitacolo, invece, prevede gli interni in Alcantara, i sedili sportivi regolabili in otto posizioni e gli inserti in alluminio spazzolato scuro.

Dettagli specifici dell'equipaggiamento

La dotazione di serie della nuova Porsche Cayenne GTS comprende anche i dispositivi Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+) e Porsche Dynamic Light System (PDLS) con i fari a led bruniti, mentre l'impianto frenante è composto dai freni a disco in ghisa anteriori da 390x38 millimetri anteriori e 358x28 millimetri posteriori con le pinze di colore rosso. Infine, tra gli optional figura il pacchetto Lightweight Sports Package con il doppio terminale di scarico centrale dalla forma ovale.