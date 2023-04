Porsche Cayenne 2023 parzialmente rivelata in un nuovo teaser prima del debutto

È stata pubblicata una nuova immagine teaser della Porsche Cayenne 2023. Molto probabilmente si tratta dell’ultima prima del debutto ufficiale. Il crossover aggiornato sarà presentato infatti al salone dell’auto di Shanghai il 18 aprile e poco dopo inizieranno le vendite. Lo riporta il sito ufficiale di Porsche. Il teaser mostra che la parte anteriore della Porsche Cayenne 2023 è cambiata. Il crossover ha una nuova griglia e fari a LED nello stile dell’auto elettrica Porsche Taycan.

Ultimo teaser prima del debutto ufficiale per la Porsche Cayenne 2023

La Porsche Cayenne 2023 è stata aggiornata così a fondo che sembra quasi una generazione completamente nuova. Questa anteprima mostra uno stile più moderno all’esterno, soprattutto grazie ai potenti fari con tecnologia “HD Matrix LED “, che, sebbene saranno opzionali, trasformeranno l’immagine fornendo ulteriore aggressività. Anche il paraurti è stato rivisto, così come la parte posteriore in cui anche i gruppi ottici forniscono un’immagine più sofisticata.

Questo teaser è in realtà la seconda anticipazione ufficiale del modello, visto che qualche settimana fa il brand ha rivelato, senza mezze misure, gli interni. Un salto importante che la Cayenne sperimenterà nell’abitacolo con un cruscotto dominato dalla tecnologia digitale ai massimi livelli, avendo fino a tre schermi, due touch screen dalla consolle centrale all’estrema destra.

Non a caso questo aggiornamento della Cayenne è, secondo Porsche, “il più ambizioso realizzato fino ad oggi” nelle tre generazioni del modello. Prova di ciò è il lungo periodo di test svolto che ha superato il consueto anno di sviluppo che il marchio impiega per i restyling dei suoi modelli. Il grande SUV offrirà un’esperienza di guida più dinamica e sportiva, senza compromettere l’elevato grado di comfort che offre, avendo una messa a punto profondamente rivista del telaio e dei suoi motori, in cui prevale la tecnologia ibrida con le versioni PHEV che ora offriranno una maggiore autonomia elettrica.