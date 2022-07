Ci avviciniamo al 2023 e i marchi automobilistici si stanno già preparando per il nuovo anno. Diverse Case costruttrici iniziano infatti ad annunciate alcuni aggiornamenti per diversi modelli importanti. Uno di questi è la Porsche Taycan MY 2023, che aggiunge miglioramenti software del suo sistema di infotianment.

Porsche Taycan MY 2023: infotainment aggiornato

La berlina sportiva a zero emissioni del marchio tedesco presenta un aggiornamento del Porsche Communication Management. Questo ora godrà di un’interfaccia composta da uno schermo con un mosaico di colori. E oltre a questa modifica estetica, con questo aggiornamento arriva anche l’integrazione con Spotify e il supporto wireless per l’utilizzo di Android Auto.

Un’altra novità riguarda il sistema di filtraggio, tramite potenza di ricarica, delle stazioni di ricarica visualizzate nel sistema di navigazione. Ciò consentirà al guidatore di scegliere il punto di ricarica più veloce durante il viaggio che sta effettuando.

Porsche Taycan MY 2023: powertrain più efficiente

L’aggiornamento non modifica la potenza dei motori né le loro caratteristiche, ma li fa funzionare in modo più efficiente. Come? Se la Porsche Taycan MY 2023 entra in modalità di guida Normale o Range, i motori anteriori vengono disattivati ​​sulle versioni a doppio motore, riducendo così il consumo energetico.

A contribuire al miglioramento dell’efficienza del powertrain della Porsche Taycan contribuisce anche la gestione termica ottimizzata. A questo proposito la batteria può essere precondizionata più velocemente e raggiunge più rapidamente la temperatura di esercizio. Le impostazioni di ripristino vengono inoltre conservate quando si cambia la modalità di guida e durante il funzionamento in modalità a trazione integrale il sistema mostra il flusso di potenza.

Inoltre se, fino ad ora, la Porsche Taycan era dotata di un caricabatterie da 11 kW, oggi si passa a un caricatore da 22 Kw (con un costo a carico del cliente) che consente una ricarica molto più rapida della batteria.

Le altre novità, tutte tecnologiche

Per quanto riguarda le altre novità tecnologiche, ora sarà possibile cambiare la luminosità del tetto e variare la sua trasparenza attraverso pochi tocchi del controller, oltre a una nuova opzione che prevede l’installazione di dashcam, una anteriore e una posteriore. E per finire, unica novità estetica, saranno disponibile nuove opzioni per le ruote.