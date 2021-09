Porsche 911 Carrera GTS 2021: prezzo, caratteristiche, novità

Contestualmente al “reveal” di Mission R, prima auto elettrica già pronta-corse dedicata ai piloti clienti che fa bella mostra di se all’IAA Mobility 2021 (in programma a Monaco di Baviera fino a domenica 12 settembre), Porsche annuncia l’imminente ingresso sul mercato delle tre nuove declinazioni sportive GTS dell’attuale generazione di 911. Si tratta, nello specifico, di 911 Carrera GTS (proposta nelle versioni Coupé e Cabriolet), 911 Carrera 4 GTS (anch’essa Coupé e Cabriolet) e 911 Targa 4 GTS. I prezzi partono da 140.981 euro.

L’impostazione-base è identica per le tre nuove configurazioni, anticipate all’inizio dell’estate 2021: sotto il cofano, la propulsione viene affidata al 6 cilindri boxer da 3 litri turbocompresso, che sviluppa una potenza massima di 480 CV (cioè, in termini di paragone, 30 CV in più in rapporto all’attuale 911 Carrera S ed alla precedente Porsche 911 GTS) ed una forza motrice da 570 Nm di coppia massima, ovvero 20 Nm in più rispetto alla precedente generazione.

La differenza tecnica si riferisce alla tipologia di trasmissione adottata: cambio PDK doppia frizione ad otto rapporti (o, in alternativa, manuale a sette rapporti ad escursione ancora più corta) e trazione posteriore; e (911 Carrera 4 GTS Coupé) trazione integrale e cambio PDK Porsche doppia frizione ad otto rapporti. In questa declinazione, i 100 km/h con partenza da fermo vengono raggiunti in 3”3 (tre decimi in meno se confrontata con la “vecchia” serie).

Sospensioni

A livello di assetto, la nuova lineup Carrera GTS 2022 adotta il sistema di sospensioni che già equipaggia la ultraperformante 911 Turbo da 580 CV, e qui oggetto di un re-engineering in ordine a venire incontro alle differenti esigenze prestazionali: di serie c’è sempre il sistema PASM-Porsche Active Suspension Management, che nelle versioni Coupé e Cabriolet agisce insieme ad un abbassamento di 10 mm del telaio rispetto alla lineup “standard” di Porsche 911 “new gen”. La variante 911 Targa 4 GTS utilizza invece il medesimo telaio (sempre dotato di sistema PASM) di 911 Targa 4S.

Un “suono” ancora più coinvolgente

L’origine supersportiva 911 Turbo si evidenzia anche nella scelta dell’impianto frenante, che è il medesimo, e nell’adozione di un set di cerchi con monodado centrale, da 20” per l’anteriore e da 21” per il posteriore. L’allure prestazionale viene dal canto suo evidenziata anche nel “sound”, grazie al montaggio (di serie) di un impianto di scarico sportivo progettato specificamente ed all’eliminazione di alcuni elementi isolanti nell’abitacolo.

Corpo vettura: i dettagli-novità

All’esterno, Porsche 911 Carrera GTS 2022 viene dotata di nuovi dettagli in tinta nera o scura (la stessa finizione riguarda il caratteristico rollbar della versione “Targa” e la relativa identificazione di modello) ed in nero satinato: spoiler, cerchi, prese d’aria sul cofano motore, scritte “GTS” sulle porte e nella zona posteriore del veicolo. A richiesta, altre finiture in nero lucido possono essere ordinate in più come “pacchetto” esterno opzionale. I gruppi ottici anteriori sono a tecnologia PDLS Plus-Porsche Dynamic Light System Plus.

A disposizione degli acquirenti c’è anche il Pacchetto “Lightweight design”, che affina ulteriormente le dinamiche di guida e debutta a bordo della gamma 911 GTS. Nella fattispecie, il kit – che comprende i sedili anatomici alleggeriti (guscio in CFRP-carbon fibre reinforced plastic), finestratura laterale e lunotto in cristallo più sottile e batteria più leggera, eliminazione della “panchetta” e degli schienali posteriori, nuovi accenti aerodinamici e l’asse posteriore direzionale – permette alla nuova generazione GTS ulteriore precisione nella risposta e circa 25 kg in meno nel peso complessivo.

Abitacolo: atmosfera racing

La connotazione dichiaratamente sportiva prosegue all’interno, e tanto dal punto di vista funzionale quanto visivo. La leva del cambio manuale a sette rapporti (opzionale) è stata accorciata di 10 mm, per consentire cambi marcia ancora più rapidi e con un semplice movimento del polso; detto dell’alleggerimento in materia di isolamento acustico, l’abitacolo presenta inoltre il volante GT Sport, l’”obbligatorio” pacchetto “Sport Chrono” con selettore “Mode”, l’infotainment con App Porsche Track Precision e l’indicatore della temperatura pneumatici. Di serie ci sono anche i sedili semianatomici “Plus” con quattro livelli di regolazione per trovare un ideale supporto laterale ed un elevato comfort.

I rivestimenti sono in materiale “Race-Tex” in microfibra per le parti centrali dei sedili, la corona del volante, le maniglie porta ed i braccioli, il pannello di chiusura del vano portaguanti e la leva del cambio. Con il “pacchetto GTS”, inoltre, le cuciture, le cinture di sicurezza e la scritta “GTS” ricamata sui poggiatesta e presente anche nei quadranti contagiri e orologio sono in rosso carminio o pastello a contrasto, mentre gli accenti sulla plancia e sui pannelli porta sono in fibra di carbonio ad effetto opaco.

Digitalizzazione

Fra le novità, c’è anche la nuova generazione del modulo multimediale PCM-Porsche Communication Management (compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto), che offre una serie di funzionalità aggiuntive ed un funzionamento ancora più semplice: nello specifico, i tecnici di Zuffenhausen hanno provveduto ad un ingrandimento delle aree touch nel menu Media, ad una riorganizzazione dei riquadri nella schermata iniziale nonché all’inserimento del sistema di controllo vocale che riconosce la voce naturale e si attiva anche con la frase “Hey Porsche”.