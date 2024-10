Peugeot espande ulteriormente la sua gamma di veicoli elettrici con l’introduzione della Peugeot E-408, una nuova versione completamente elettrica derivata dalla popolare 408. La E-408 sarà disponibile per l’ordine in Italia a partire dalla seconda metà di ottobre nelle versioni Allure e GT, con i listini prezzi che verranno annunciati a breve.

Design distintivo per Peugeot E-408

La nuova Peugeot E-408 conserva l’originalità stilistica della sua controparte a benzina, presentando una carrozzeria fastback che le conferisce un aspetto moderno e sportivo. Con una lunghezza di 4,69 metri e un passo di 2,79 metri, la vettura mantiene l’eleganza di una berlina ma offre anche la praticità di un crossover grazie all’altezza da terra maggiorata, che permette di ospitare la batteria senza compromettere lo spazio interno. L’auto è proposta con cerchi in lega da 19″ di serie e cinque opzioni di colore per la carrozzeria, tra cui Bianco Okenite, Blu Ossessione e Nero Perla Nera.

Interni hi-tech e connettività avanzata

All’interno della E-408 spicca l’avveniristico i-Cockpit, dotato di due schermi da 10″, insieme a una serie di tecnologie pensate per migliorare l’esperienza di guida. Tra queste, il sistema di navigazione TomTom con aggiornamenti over-the-air, l’assistente vocale Hey Peugeot integrato con ChatGPT e l’app e-Routes di Free2move Charge, utile per pianificare le ricariche in modo efficiente.

Prestazioni e autonomia elevate

Il cuore della Peugeot E-408 è il motore elettrico da 210 CV, in grado di erogare 345 Nm di coppia. Abbinato a una batteria da 58,2 kWh, il sistema offre un’autonomia dichiarata di 453 km secondo il ciclo WLTP. Con un consumo medio di 15,2 kWh/100 km, la vettura risulta particolarmente adatta per il suo target di riferimento. Sono disponibili tre modalità di guida: ECO (170 CV), Normal (190 CV) e Sport, per chi desidera massime prestazioni. Il caricatore di bordo da 11 kW è fornito di serie, mentre la ricarica rapida consente di passare dal 20 all’80% in soli 30 minuti presso colonnine da 120 kW.

Gli ordini della Peugeot E-408 sono già aperti da oggi, ma ancora non sono stati comunicati i prezzi. Due però i livelli di allestimento, Allure e GT. E sarà possibile scegliere tra cinque colori di carrozzeria: Bianco Okenite, Blu Obsession, Grigio Selenium, Rosso Elisir e Nero Perla Nera.