Svelata la nuova BMW Serie 2 Gran Coupé, un’auto che rappresenta la perfetta fusione tra sportività ed eleganza, ponendosi come un punto di riferimento nel segmento delle compatte premium. La seconda generazione di questo modello a 4 porte esprime una personalità più audace e dinamica, grazie a un design rinnovato e a tecnologie che elevano ulteriormente il piacere di guida tipico di BMW.

BMW Serie 2 Gran Coupé, design estroverso e dinamico

Il design della nuova BMW Serie 2 Gran Coupé è stato rivisitato per conferire maggiore grinta e presenza su strada. Il frontale è dominato da una griglia a doppio rene più grande, con dettagli verticali e diagonali che ne enfatizzano l’aspetto sportivo. Le ampie prese d’aria inferiori contribuiscono a dare un look più piantato, mentre i fari a LED di serie, caratterizzati da elementi verticali per le luci diurne, esaltano ulteriormente l’aggressività dell’auto. Tra le opzioni, i fari adattivi a LED con tecnologia antiabbagliamento offrono una visione ottimale in tutte le condizioni.

Lateralmente, la BMW Serie 2 Gran Coupé presenta una silhouette allungata e fluida, con un cofano lungo e sbalzi corti che esaltano l’aspetto atletico del veicolo. La linea del tetto scorre armoniosamente verso la parte posteriore, dove una marcata rientranza nella carrozzeria evidenzia la zona delle spalle muscolose. Il posteriore stesso è stato semplificato, con poche linee nette che creano una sensazione di potenza, completata dai terminali di scarico integrati (ad eccezione della versione M235i xDrive, che presenta terminali più visibili).

Le dimensioni sono state leggermente aumentate rispetto alla generazione precedente: l’auto è ora lunga 4.546 millimetri, larga 1.800 millimetri e alta 1.445 millimetri. Questo conferisce una maggiore stabilità e abitabilità interna, migliorando il comfort senza sacrificare l’agilità.

Interni di lusso e tecnologia d’avanguardia

Gli interni della nuova BMW Serie 2 Gran Coupé sono completamente privi di pelle, a dimostrazione dell’impegno del marchio verso soluzioni sostenibili. Come opzione, è disponibile un rivestimento in Veganza/Alcantara, con cuciture a contrasto che decorano il cruscotto e gli interni. L’ambiente premium è arricchito da dettagli come finiture in alluminio retroilluminate e il BMW Curved Display, che unisce funzionalità e design moderno.

Il sistema di infotainment è basato sul BMW Operating System 9, con il nuovo BMW iDrive con QuickSelect che permette di accedere direttamente alle principali funzioni del veicolo. Questa tecnologia offre un’esperienza d’uso intuitiva, integrando comandi touch e vocali, oltre a comandi multifunzione sul volante. Tra le opzioni, il sistema di navigazione avanzato con vista satellitare e visualizzazione in 3D degli edifici aggiunge un ulteriore tocco di modernità.

Per quanto riguarda i sedili, la nuova BMW Serie 2 Gran Coupé offre opzioni di alta gamma come i sedili sportivi, disponibili anche in versione M, dotati di regolazione elettrica e riscaldamento. I passeggeri posteriori possono godere di uno schienale frazionato 40:20:40 e di un vano bagagli da 430 litri, che scende a 360 litri nelle versioni con motori più potenti.

Motorizzazioni potenti e efficaci per BMW Serie 2 Gran Coupé

La nuova Serie 2 Gran Coupé è disponibile con una gamma di motori a benzina e diesel, con potenze che variano da 150 a 300 cavalli. Al vertice della gamma si trova la BMW M235i xDrive, con un motore a 4 cilindri da 300 CV, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi. Questo modello offre anche un pacchetto M Technology, orientato alle prestazioni da pista, con freni sportivi M e cerchi in lega da 19 pollici.

Tutte le motorizzazioni sono abbinate a un cambio Steptronic a 7 rapporti con doppia frizione, che garantisce cambi marcia rapidi e fluidi, mentre le versioni mild hybrid aggiungono efficienza e riduzione delle emissioni.

Tecnologie di guida e parcheggio avanzate

La nuova Serie 2 Gran Coupé è dotata di una serie di sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia, tra cui il Driving Assistant con avviso di collisione, il Lane Departure Warning e il Parking Assistant. Per chi desidera una guida semi-automatizzata, sono disponibili anche l’Assistente di mantenimento corsia e il Cruise Control attivo con funzione Stop & Go. Con il Parking Assistant Professional, è possibile controllare il parcheggio direttamente dallo smartphone, rendendo l’esperienza di guida ancora più confortevole e sicura.