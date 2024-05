Renault ha recentemente svelato la sua ultima creazione nel segmento dei SUV ad alte prestazioni: la Renault Rafale E-Tech 4×4 da 300 CV. Questo modello rappresenta il culmine del know-how della casa automobilistica francese, con una motorizzazione ibrida ricaricabile che offre il meglio dei due mondi, termico ed elettrico, e una predilezione per la guida elettrica, ideale per gli spostamenti quotidiani.

Si raggiungono 1000 Km di autonomia

La Renault Rafale E-Tech 4×4 300 CV non è solo una questione di potenza. Questo motore ibrido ricaricabile è estremamente efficiente, con un’autonomia che può raggiungere i 1000 km secondo il ciclo WLTP. L’integrazione di un motore elettrico sull’asse posteriore garantisce un sistema di trazione integrale sempre attivo, migliorando la trazione e la stabilità del veicolo in qualsiasi condizione stradale.

C’è la versione Atelier Alpine

La Rafale E-Tech 4×4 300 CV è dotata di una serie di equipaggiamenti tecnologici e dispositivi di sicurezza di ultima generazione. Questi includono sistemi di assistenza alla guida avanzati che migliorano l’esperienza di guida e la sicurezza dei passeggeri. La versione Atelier Alpine, in particolare, beneficia della collaborazione con gli esperti della Marca Alpine, portando l’eccellenza del piacere di guida a un livello superiore. Gli ingegneri di Alpine Cars hanno regolato il telaio e implementato una sospensione attiva intelligente, offrendo un’esperienza di guida paragonabile alla business class.

L’Agility Control

Una delle caratteristiche più innovative della Rafale E-Tech 4×4 300 CV Atelier Alpine è quindi la sospensione attiva intelligente abbinata a una camera posizionata sopra il parabrezza. Questo sistema, chiamato Active Suspension with Predictive Camera, adatta costantemente gli ammortizzatori in base alla velocità del veicolo e alle condizioni della strada, garantendo una guida fluida anche su percorsi difficili.

Il sistema di controllo Agility Control permette al conducente di scegliere tra tre modalità di guida: Comfort, Dynamic e Sport. Queste modalità regolano la risposta del sistema 4Control Advanced, che include le regolazioni degli ammortizzatori e degli angoli di sterzata posteriori, ottimizzando l’esperienza di guida per ogni situazione.

Design distintivo e interni eleganti

Dal punto di vista estetico, la Renault Rafale E-Tech 4×4 300 CV Atelier Alpine si distingue per la tinta esclusiva Blu Deepsky Satinato, lo spoiler flottante color Nero Etoilé e i cerchi specifici “Chicane” da 21 pollici con pneumatici Continental. Gli interni, sia nella versione Esprit Alpine che Atelier Alpine, omaggiano la Marca Alpine con dettagli raffinati e un’attenzione particolare al comfort e all’eleganza, come la moquette blu che riprende l’iconico colore del marchio.

Modalità di guida e ricarica

La Renault Rafale E-Tech 4×4 300 CV è dotata di una batteria ricaricabile da 22 kWh, che offre un’autonomia fino a 100 km in modalità 100% elettrica. La modalità di guida ibrida è attivata di default, ma il conducente può scegliere di guidare in modalità completamente elettrica o utilizzare la modalità E-save per risparmiare batteria in vista di tratti di strada più impegnativi.

Grazie alla gestione ottimizzata dell’energia, la Rafale E-Tech 4×4 300 CV può funzionare come un’auto 100% elettrica nella maggior parte delle situazioni quotidiane, offrendo un’esperienza di guida silenziosa e reattiva. Il sistema di frenata rigenerativa, regolabile tramite i comandi al volante, contribuisce ulteriormente all’efficienza energetica del veicolo.

Renault Rafale E-Tech 4×4, efficienza energetica

Con una batteria completamente carica, la Rafale E-Tech 4×4 300 CV può raggiungere un consumo standard di 0,7 litri per 100 km (15 g di CO2/km) nel ciclo WLTP. Anche con la batteria scarica, il consumo rimane contenuto a 5,8 litri per 100 km (132 g di CO2/km). Questa efficienza energetica pone la Rafale E-Tech 4×4 300 CV al vertice del mercato dei SUV ad alte prestazioni del segmento D.

Disponibile in due allestimenti, Esprit Alpine ed Atelier Alpine, Rafale E-Tech 4×4 300 CV sarà commercializzato dall’autunno 2024.