Opel Monza: allo studio il ritorno come SUV di grandi dimensioni

Grazie alla fusione tra PSA ed FCA che ha dato vita al colosso Stellantis, le maggiori sinergie tecniche ed industriali dei due gruppi automobilistici porteranno alla nascita di nuovi modelli di auto, come la SUV di grandi dimensioni Opel Monza che dovrebbe debuttare sul mercato europeo nel corso del 2023.

Esteticamente, la nuova Opel Monza sarà riconoscibile per lo stile in linea con l’omonima concept car esposta al Salone di Francoforte del 2013, mentre la lunghezza della carrozzeria ammonterà a più di cinque metri. Inoltre, per abbattere ulteriormente i costi di sviluppo, potrebbe essere affiancata l’anno successivo dalle gemelle Peugeot 7008 e DS 9 Crossback.

Le inedite SUV di grandi dimensioni Opel Monza, Peugeot 7008 e DS 9 Crossback condivideranno, quasi certamente, la piattaforma con la Alfa Romeo Stelvio, opportunamente aggiornata per l’elettrificazione. Infatti, non è esclusa la produzione della Opel Monza-e a propulsione elettrica, assieme alle gemelle Peugeot e-7008 e DS 9 Crossback E-Tense. Quindi, rispetto all’antenata Opel Monza – variante coupé della ammiraglia Senator commercializzata dal 1978 al 1986 – la svolta sarà epocale, sia a livello estetico che tecnico.