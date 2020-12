Nuova Skoda Fabia: le indiscrezioni sulla quarta generazione

Nel corso del 2021 debutterà la nuova Skoda Fabia, ovvero la quarta generazione della utilitaria del costruttore ceco. Esteticamente, sarà riconoscibile per lo stile in linea con la berlina compatta Octavia e la SUV elettrica Enyaq. La principale novità, tuttavia, sarà la nuova piattaforma modulare MQB modello A0 condivisa con le varie Audi A1, Seat Ibiza e Volkswagen Polo. Per quanto riguarda le dimensioni, sarà lunga all’incirca 410 centimetri, mentre il passo misurerà 256 centimetri e il volume del bagagliaio ammonterà a quasi 350 litri.

Sarà ancora wagon

La gamma della nuova Skoda Fabia comprenderà la confermata variante station wagon, commercializzata con le denominazioni Combi o Wagon a seconda dei mercati, dato che rappresenta il 35% delle vendite. Più lunga di circa 25 centimetri rispetto alla configurazione hatchback a cinque porte, sarà l’unica rappresentante delle station wagon di piccole dimensioni, dopo l’uscita di scena delle concorrenti Renault Clio Sporter e Dacia Logan MCV. Inoltre, tra le novità figurerà anche la plancia totalmente digitale, come la più grande Scala.

In arrivo le motorizzazioni E-Tec ‘mild hybrid’

A livello di motorizzazioni, la nuova generazione della Skoda Fabia sarà disponibile inizialmente con le unità a benzina 1.0 MPI da 65 CV e 1.0 TSI da 95 CV di potenza. L’utilitaria ceca adotterà anche la tecnologia ‘mild hybrid’ da 48V, con gli specifici propulsori a benzina 1.0 E-Tec da 110 CV e 1.5 E-Tec da 150 CV di potenza, entrambi abbinati esclusivamente al cambio sequenziale DSG a doppia frizione. Non è sicura, invece, l’introduzione del motore 1.0 G-Tec a metano da 90 CV di potenza. Infine, tra gli allestimenti figureranno le configurazioni Scoutline con lo stile da SUV e Montecarlo dalla vocazione sportiva, mentre per il futuro non è esclusa la declinazione RS ad alte prestazioni.