Skoda Scala Spider: la nuova proposta di Skoda Academy

Di Dario Montrone martedì 24 marzo 2020

Il team di Skoda Academy darà vita alla concept car 'one off' della compatta Skoda Scala, con l'inusuale carrozzeria spider.



Nel corso del prossimo mese di giugno, Skoda Academy svelerà la novità per l'anno 2020 che, stando alle bozze ufficiali rilasciate dal costruttore automobilistico ceco, sarà la variante spider della compatta Skoda Scala. Come le precedenti, anche questa settima proposta sarà prodotta in esemplare unico e molto difficilmente verrà assemblata in serie per essere commercializzata sul mercato europeo.

Infatti, il team di Skoda Academy - composto da venti studenti coordinati dal designer Oliver Stefani - dal 2014 dà vita a concept car in configurazione 'one off'. A differenza della variante tradizionale, la Skoda Scala Spider avrà la denominazione a sé stante, la carrozzeria a due porte, l'abitacolo a soli due posti e la soluzione stilistica 'open top', in quanto non è prevista nemmeno la capote in tela.

Le precedenti concept car 'one off' di Skoda Academy

In passato, Skoda Academy ha allestito le seguenti concept car 'one off': Skoda Citijet, variante spider della citycar Citigo, nel 2014; Skoda Funstar, variante pick-up della utilitaria Fabia, nel 2015; Skoda Atero, variante coupé a tre porte della compatta Rapid Spaceback, nel 2016; Skoda Element, variante spiaggina a propulsione elettrica della citycar Citigo, nel 2017; Skoda Sunroq, variante cabriolet a quattro porte della SUV compatta Karoq, nel 2018; Skoda Montiaq, variante pick-up della SUV media Kodiaq, nel 2019.