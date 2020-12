Nuova Peugeot 308 2021: in arrivo la terza generazione

Tutto pronto per la nuova Peugeot 308, la terza generazione della compatta francese che la Casa del Leone dovrebbe presentare in primavera, pandemia permettendo. Esteticamente, il design del frontale sarà in linea con i modelli 3008 e 5008, mentre lo stile dell’abitacolo sarà caratterizzato da molteplici similitudini con la 508. Inoltre, non mancheranno elementi estetici della carrozzeria in comune con le più piccole 208 e 2008.

Anche wagon e crossover

Tra le novità della nuova Peugeot 308 figurerà il rinnovato logo del costruttore transalpino, già visto sulla concept car E-Legend del Salone di Parigi 2018. La gamma, invece, comprenderà anche la nuova 308 Sw con la carrozzeria station wagon da circa 470 cm di lunghezza e 273 cm di passo, più l’inedita variante crossover. Quest’ultima potrebbe essere la futura concorrente della Kia XCeed, ma non è esclusa la configurazione con lo stile da SUV come le recenti Ford Focus Active e Fiat Tipo Cross.

Le motorizzazioni

Per quanto riguarda i motori, la nuova Peugeot 308 sarà disponibile con il propulsore a benzina 1.2 PureTech nelle versioni da 100 CV, 130 CV e 155 CV di potenza, nonché con il motore diesel 1.5 BlueHDi nelle declinazioni da 110 CV e 130 CV di potenza, in abbinamento al cambio meccanico a sei marce, oppure al cambio automatico EAT8 ad otto rapporti. La principale novità sarà rappresentata dall’inedita versione Hybrid a propulsione ibrida Plug-In nelle declinazioni da 150 CV, 180 CV e 225 CV di potenza complessiva.

Successivamente debutterà anche la configurazione Mild Hybrid da 48V, con la piccola unità elettrica da 23 o 32 CV di potenza aggiuntiva e il cambio automatico elettrificato a doppia frizione EDCT ad otto rapporti. Nel corso del 2022, infine, potrebbe debuttare la sportiva Peugeot 308 PSE da 300 CV di potenza complessiva, grazie alla tecnologia Hybrid4.