Nuova BMW X5 2023: le anticipazioni prima del debutto

Il tanto atteso rinnovamento delle BMW X5 e X6 è ormai dietro l’angolo. I due SUV più familiari e più sportivi del marchio bavarese sono infatti quasi pronti per una presentazione che avverrà tra poche settimane. Il lungo periodo che è stato investito nel restyling di questi due modelli è infatti giunto al termine, dopo aver visto centinaia di foto spia della messa a punto delle BMW X5 e X6 in diverse regioni europee, sottoposte a diversi test e in tutte le versioni meccaniche disponibili: quelle termiche, la PHEV e la sportiva estrema M.

Nuovo frontale

Secondo le indiscrezioni e gli avvistamenti, il profilo dello sbalzo anteriore, con i fari completamente nuovi, più sottili e allungati verso i parafanghi darà un nuovo volto alla BMW X5. Anche la griglia ovoidale è leggermente diversa, ma non è così evidente come il nuovo design del paraurti, le cui linee sono state semplificate il più possibile e ora presenta una superficie più piccola. La dimensione della griglia inferiore è stata ridotta, molto di più nel caso delle prese d’aria alle estremità, ora ridotte a più discrete lamelle verticali.

Le novità del posteriore

La parte posteriore della nuova BMW X5 debutterà con una nuova grafica luminosa per i gruppi ottici, con una forma a doppia “L” rovesciata, abbandonando la sezione oscurata della sua parte centrale. Uno stile più moderno che rappresenta un’importante boccata d’aria fresca per questo modello che sarà accompagnato da interni più tecnologici. La BMW X5 LCI, come è formalmente conosciuta nel gergo del marchio di Monaco, aggiungerà anche il grande schermo leggermente curvo, creando un ambiente front-end più pulito.

La gamma motori della BMW X5 2023, che dovrebbe iniziare ad arrivare nelle concessionarie all’inizio della prossima estate, sarà caratterizzata da importanti novità, estendendo la tecnologia 48V MHEV a tutte le versioni meccaniche, comprese le più sportive dotate del motore V8 biturbo. BMW è impegnata anche in un upgrade degli ibridi plug-in PHEV, che forniranno più potenza e anche più autonomia per il SUV tedesco di grandi dimensioni.