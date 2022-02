BMW X6 2023: le indiscrezioni sul restyling

Proprio mentre la BMW X5 è coinvolta in un importante restyling di mezza età, la sorella più sportiva va incontro allo stesso destino. La nuova BMW X6 Facelift 2023 è infatti impegnata in questi mesi nei test invernali e secondo le anticipazioni presenterà alcune interessanti novità.

Quella che resta la più grande della gamma SUV coupé bavarese si aggiornerà prima di tutto esteticamente ispirandosi alle novità di design che hanno caratterizzato anche il recente restyling della BMW Serie 8.

Look più aggressivo, pacchetto M Sport di serie

Il frontale sfoggerà probabilmente un look ridisegnato con gruppi ottici più sottili, bordi più lisci (in optional anche illuminati) per la doppia griglia del radiatore e nuove branchie verticali.

Nel complesso la nuova BMW X6 sarà caratterizzata da un’immagine più aggressiva rispetto al modello attuale, visto che tutte le versioni avranno di serie il pacchetto “M Sport”, come successo per tutta la nuova gamma Serie 8. Al posteriore le modifiche dovrebbero limitarsi al paraurti e alla grafica dei gruppi ottici.

All’interno della BMW X6 2023 una delle novità più importanti sarà il nuovo schermo touch del sistema di infotainment di ultima generazione iDrive 8.0, che offre nuove opzioni di connettività e sistemi di assistenza alla guida.

Tecnologia MHEV a 48 Volt

La nuova X6 2023 scommetterà anche su una maggiore efficienza. La gamma motori attuale, con i suoi sei cilindri in linea, sia benzina che diesel, e il potente V8 biturbo da 4,4 litri, sarà aggiornata con l’arrivo della tecnologia MHEV a 48 Volt, offrendo un piccolo aumento di potenza per tutti i propulsori, ma riducendo i consumi e le emissioni.

La presentazione e l’arrivo sul mercato della nuova BMW X6 2023 dovrebbe avvenire contemporaneamente all’X5 LCI, nella tarda primavera del 2023.