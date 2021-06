Militem Ferox Adventure: offroad estremo al MIMO 2021

L’ambientazione prettamente urbana (anzi: decisamente “cittadina”) potrebbe essere non del tutto ideale ad esprimere in pieno gli atout fuoristradistici marcatamente “estremi” messi in evidenza dall’ultima creazione in ordine di tempo dell’atelier brianzolo. In ogni caso, l’effetto scenografico è assicurato, e “sotto il vestito” ci sono soluzioni offroad di tutta sostanza. È Militem Ferox Adventure, allestimento su base Jeep Wrangler che fa bella mostra di se, in anteprima, al Milano Monza Motor Show 2021 insieme al centinaio di modelli in esposizione portati da 60 Case costruttrici, dieci dei quali in veste di anteprime ufficiali.

Fra queste c’è, appunto, Militem Ferox provvisto di “pacchetto” Adventure, che l’atelier lombardo, specializzato nell’elaborazione di veicoli fuoristrada “a stelle e strisce” (da Ram 1500 a Jeep Renegade, alla stessa Wrangler) espone al MiMo 2021.

Ecco prezzi e allestimenti

Le configurazioni proposte sono quattro, e tutte corrispondenti alle versioni “di origine” di Jeep Wrangler: ovvero, declinazioni a due porte ed a quattro porte, e gli allestimenti Sahara e Rubicon, quest’ultimo caratterizzato da un’impostazione dichiaratamente fuoristradistica. I prezzi partono da, rispettivamente, 94.850 euro (Militem Ferox) e 99.300 euro (Militem Ferox Adventure). Il primo concessionario Militem è a Monza, la rete commerciale si articola in altri tre showroom in Italia (Bologna, Padova e Suzzara-Mantova) ed uno nel Principato di Monaco. Ogni esemplare viene provvisto di 36 mesi o 100.000 km di garanzia europea totale, che può essere estesa a 72 mesi e chilometraggio illimitato.

Motori 2.0 turbo e 3.6 mild-hybrid

“Base di partenza”, come si accennava più sopra, è Jeep Wrangler nella versione JL a 4 porte, oppure nel modello a 2 porte. Le motorizzazioni sono, dunque, 2.0 turbo benzina da 272 CV e 3.6 V6 da 285 CV mild-hybrid con e-Torque che attraverso un generatore a 48V si incarica del recupero dell’energia durante le fasi di frenata, per utilizzarla nella fase di avviamento del veicolo in modalità Start&Stop e per fornire maggiore “spunto” e coppia motrice durante i sorpassi, con in parallelo attenzione ai consumi ed alle emissioni. Per tutte le varianti, la trasmissione disponibile è integrale, con cambio automatico ad otto rapporti.

Il programma di elaborazione

L’allestimento Ferox Adventure, proposto in tinta carrozzeria Green, innalza ulteriormente l’asticella delle capacità offroad di Jeep Wrangler, in virtù dell’adozione di un “capitolato” di accessori dedicati.

Il set comprende, nell’ordine:

pneumatici Cooper 35×12.50 R 20 Mud Terrain tassellati con cerchi in lega “Militem Black Edition” da 20” e l’assetto rialzato grazie al ricorso al kit “Militem Lift” 2.0” Extreme Performance Shocks, che impiega ammortizzatori a gas a doppia taratura;

Cooper 35×12.50 R 20 Mud Terrain tassellati con “Militem Black Edition” da 20” e grazie al ricorso al kit “Militem Lift” 2.0” Extreme Performance Shocks, che impiega ammortizzatori a gas a doppia taratura; parafanghi e paraurti ricoperti con una verniciatura antigraffio;

ricoperti con una verniciatura antigraffio; lo “ snorkel ” che permette la regolare “respirazione” del motore nei guadi;

” che permette la regolare “respirazione” del motore nei guadi; il portapacchi “Adventure” specifico con faretti supplementari a Led e gli equipaggiamenti adottati dalla nuova gamma “Model Year 2021” di Militem Ferox, cioè la barra a Led nel paraurti anteriore;

“Adventure” specifico con faretti supplementari a Led e gli equipaggiamenti adottati dalla nuova gamma “Model Year 2021” di Militem Ferox, cioè la nel paraurti anteriore; un nuovo terminale di scarico “Dual Mode” con elettrovalvola per il controllo del “sound” (selezionabile attraverso un pulsante collocato nella consolle centrale interna);

con elettrovalvola per il controllo del “sound” (selezionabile attraverso un pulsante collocato nella consolle centrale interna); il kit di illuminazione “ambient” a diverse tonalità cromatiche per l’abitacolo;

a diverse tonalità cromatiche per l’abitacolo; nuovi gruppi ottici “Neutral” fumé anteriori e posteriori;

“Neutral” fumé anteriori e posteriori; luci sottoporta anti-pozzanghera e le pedane elettriche a scomparsa.

Al Milano Monza Motor Show 2021 viene altresì presentato un nuovo rivestimento per l’abitacolo in pelle con inserti in tessuto Denim.