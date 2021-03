MG Cyberstar Concept: nuovi teaser della futura roadster elettrica

In vista della presentazione ufficiale online, in programma il prossimo 31 marzo, sono stati rilasciati i nuovi teaser della MG Cyberstar, la concept car che anticipa la futura roadster a propulsione elettrica dello storico costruttore britannico. Come sottolineato nelle immagini, la vettura è stata allestita dall’atelier SAIC Design del gruppo automobilistico cinese SAIC.

0-100 in 3 secondi

Per quanto riguarda le caratteristiche, la concept car MG Cyberstar sarà riconoscibile soprattutto per la carrozzeria aperta in perfetto stile roadster con la capote in tela e la configurazione a due posti secchi dell’abitacolo. Inoltre, la propulsione elettrica e la massa leggera consentiranno di accelerare da 0 a 100 km/h in circa tre secondi, mentre l’autonomia massima dovrebbe ammontare all’incirca a 800 km. Per tutti gli altri dettagli, resta da attendere l’anteprima mondiale.

Storica tradizione

Con la MG Cyberstar Concept, il brand inglese tornerà al proprio core business, iniziato nel 1955 con la roadster MG A. Successivamente, sono stati introdotti i modelli MG B nel 1962 ed MG C nel 1967, senza dimenticare la Midget del 1961. Dopo la RV8 del 1993, fu introdotta la MG F nel 1995. L’ultima roadster di MG è stata la TF, commercializzata prima dal 2002 al 2005 e poi nuovamente dal 2008 al 2011, tra l’altro prodotta anche presso lo storico impianto di Longbridge.