MG F: 25 anni per la moderna spider britannica

Di Dario Montrone domenica 9 febbraio 2020

La storica MG F, ultimo esempio di spider britannica moderna, compie un quarto di secolo, dato che fu svelata nel lontano 1995.

Venticinque anni fa, nell’autunno del 1995, fu presentata la spider MG F che segnò il ritorno del glorioso brand Morris Garage, dopo alcuni anni di oblio. Sviluppata da BMW, in quanto proprietaria del gruppo Rover di cui faceva parte MG, aveva l’abitacolo a due posti secchi, il motore in posizione centrale-posteriore, la trazione al retrotreno e le sospensioni interconnesse Hydragas. Lunga meno di quattro metri, la MG F vantava anche la massa di poco superiore ai 1.000 kg.

Il debutto della MG F sul mercato italiano risale al mese di marzo del ’96, con la gamma composta da due versioni: una da 43 milioni di lire, con il motore a benzina 1.8 16V da 120 CV di potenza, 193 km/h di velocità massima e 0-100 di accelerazione in 8,5 secondi; l’altra da 49 milioni di lire, con il propulsore a benzina 1.8 VVC – dotato di valvole a fasatura variabile – da 145 CV di potenza, 212 km/h di velocità massima e 0-100 di accelerazione in 7,3 secondi. Nel 1997, invece, fu introdotta la declinazione dotata di Hard Top.



Nel ’99, la MG F fu sottoposta al restyling di metà carriera che riguardò soprattutto gli interni. La rinnovata gamma, introdotta nel mese di settembre, comprendeva anche la declinazione Steptronic con il cambio automatico a variazione continua per il motore 1.8 16V da 120 CV, nonché la versione speciale 75° Anniversario.

Altre novità furono introdotte nel 2001, come il propulsore a benzina 1.6 da 112 CV di potenza, 187 km/h di velocità massima e 0-100 di accelerazione in 9,9 secondi che allargò la gamma della MG F verso il basso, grazie al prezzo base di 39 milioni di lire. Inoltre, debuttò anche la versione speciale Trophy che si poneva al top di gamma, in quanto equipaggiata con l’unità a benzina 1.8 da 160 CV di potenza e 222 km/h di velocità massima. Da sempre assemblata nello storico impianto britannico di Longbridge, la MG F uscì di produzione nel marzo del 2002 per essere sostituita dalla TF del terzo millennio. Sul mercato italiano, la MG F è stata immatricolata in 2.872 esemplari.