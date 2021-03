MG si appresta a lanciare 2 elettriche: un SUV ed una wagon

Per molti MG è un Brand specializzato nella realizzazione di vetture sportive e leggere, un marchio che negli anni ha vissuto diverse fasi, passando per un declino che sembrava annunciato per poi tornare a vivere grazie alla nuova proprietà cinese. Ed in effetti con l’operazione rilancio, che ha visto l’immatricolazione di 15.000 esemplari di auto tra il nord Europa e l’Inghilterra, per MG sembra prospettarsi un futuro più luminoso, ma soprattutto elettrico, come si evince dai due modelli annunciati oggi sulla pagina YouTube: la Marvel R e la MG5.

Marvel R andrà all’attacco del segmento dei C-SUV

La Marvel R è un C-SUV dal design audace che vuole conquistare la clientela europea attraverso delle forme originali ed un interno tecnologico in cui domina lo schermo touch del sistema multimediale da 19,4 pollici, e non manca una strumentazione digitale da 12,3 pollici. Lo spazio è garantito dal passo di 2,8 metri, ma è ciò che nasconde sotto pelle ad incuriosire: la soluzione adottata è quella che vede la presenza di ben 3 motori elettrici, di cui due al posteriore, per una potenza di 288 CV ed una coppia di ben 665 Nm.

Quanto basta per fornire spunti interessanti come uno scatto da 0 a 50 km/h coperto in appena 1,8 secondi. Niente male nemmeno l’autonomia annunciata, 400 km nel ciclo WLTP, e la rapidità di ricarica, con l’80% recuperabile in 30 minuti dalle colonnine fast. Di serie ci sarà anche il cavo da 11 kW per accedere alle stazioni di ricarica più diffuse.

Con la MG5 la wagon diventa elettrica

Più concreta la wagon MG5, che offre la tecnologia ad impatto zero anche su una tipologia di auto particolarmente pratica e meno modaiola. La station di MG è pensata per l’utente che viaggia molto e non sta fermo nemmeno nel tempo libero, come sottolineato dalla possibilità di avere il roofbox ed il portabici. Inoltre, la capacità di carico rimane ampia per un’auto lunga 4,5 metri, con 578 litri utili che possono diventare 1.465 rinunciando al divano posteriore.

A spingerla è deputato un solo motore elettrico che comunque garantisce una potenza di 180 CV e 280 Nm. La vedremo in autunno, segno che la MG fa sul serio e mira ad ampliare nettamente i suoi orizzonti nel Vecchio Continente.