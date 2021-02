Mercedes EQA 250: prezzi e allestimenti per l’Italia

Perfettamente “in linea” con i programmi di evoluzione di gamma in chiave eco friendly (l’obiettivo, ribadito di recente dai vertici del “colosso” di Stoccarda, è finalizzato a raggiungere entro il 2030 più della metà dei veicoli in gamma provvisti di sistemi di elevata elettrificazione), Mercedes svela le versioni, gli equipaggiamenti ed i prezzi di vendita della novità EQA 250, crossover elettrico che per fascia di mercato corrisponde a Mercedes GLA (rispetto alla quale risulta poco più lungo: 4,46 m la lunghezza “fuori tutto”, a fronte di un identico interasse) e provvisto di soluzioni hi-tech dedicate.

Ecco quanto costa e gli incentivi

Mercedes EQA 250, dichiarato competitor nei confronti di una fascia di veicoli a ruote alte ed a zero emissioni sempre più articolata (su tutti, ci sono la nuova Citroen ё-C4, Mazda MX-30 e Volvo XC40 Recharge), debutta in Italia in una lineup di sei versioni, tutte “Ecobonus ready”, vale a dire con prezzi di vendita inferiori a 50.000 euro che consentono agli acquirenti di accedere agli Ecobonus ministeriali rifinanziati con la legge di Bilancio 2021 e finalizzati all’ottenimento di incentivi che vanno da 6.000 euro complessivi (Ecobonus più sconto Costruttore e sconto concessionaria) senza rottamazione, a 10.000 euro con rottamazione.

Di seguito i dettagli di allestimento ed i prezzi “chiavi in mano”.

Sport: 51.150 euro

Sport Plus: 53.110 euro

Sport Pro: 57.310 euro

Premium: 55.790 euro

Premium Plus: 57.120 euro

Premium Pro: 61.100 euro.

Dimensioni esterne

Lunghezza: 4,46 m (4,587 m con gancio traino)

Altezza: 1,62 m (2,13 m sulla sommità esterna del portellone aperto)

Larghezza: 1,83 m (2,02 m con gli specchi retrovisori)

Passo: 2.729 mm

Carreggiata anteriore: 1.585 mm

Carreggiata posteriore: 1.584 mm

Sbalzo anteriore: 913 mm

Sbalzo posteriore: 821 mm

Angolo di attacco: 18,7°

Angolo di uscita: 21,8°.

Equipaggiamenti di serie

Gruppi ottici Led High Performance con assistenza adattiva per i fari abbaglianti

Sensore luci

Sensore pioggia

Sistema Parktronic di assistenza al parcheggio

Dynamic Select sulla plancia per la scelta del programma di marcia

Cofano motore attivo di sicurezza pedoni

Touchpad

Illuminazione “ambient” con 64 varietà cromatiche

Mirror Package (specchi retrovisori ripiegabili elettricamente, specchio lato guida e specchio centrale antiabbagliamento automatico)

Sedili posteriori frazionabili

Presa da 12V nel bagagliaio

Predisposizione per il car sharing

Infotainment: sistema MBUX-Mercedes Benz User Experience, navigatore su HD con Live Traffic Ifnormation, comunicazione Car-to-X ed aggiornamenti cartografici online (soluzioni gratuite per i primi tre anni), suite di servizi Mercedes me Connect (predisposizione per le funzionalità con accesso remoto e servizi di navigazione, chiamata d’emergenza automatica, modulo LTE, Remote and Charging Services Plus)

Cruise Control

Rilevamento automatico dei limiti di velocità

Blind-spot Assist

Sistema antisbandamento attivo

Brake Assist attivo

Avviso acustico AVAS per i pedoni, attivo fino a 30 km/h

Cavo da 5 m Mode 2 per la ricarica domestica fino a 2,3 kW monofase

Cavo da 5 m Mode 3 per la ricarica attraverso Wallbox e colonnine pubbliche fino a 11 kW trifase.

Sport

L’allestimento Sport aggiunge:

Finiture esterne e abitacolo “Progressive”

Rivestimenti interni in pelle sintetica “Artico” e tessuto “Fléron” in nero

Pacchetto “Tech”

Cerchi in lega da 7.5×18” ottimizzati aerodinamicamente, con pneumatici da 235/55 R 18

Telecamera posteriore per l’assistenza alla retromarcia

Sedili anteriori “Comfort”

Volante sportivo multifunzione rivestito in pelle con levette del cambio automatico integrate

Climatizzatore automatico

Pacchetto parcheggio con Parktronic.

Sport Plus

La dotazione aggiunge:

Pacchetto “Prestige”

MBUX con display infotainment a realtà aumentata

Impianto audio “Advanced Sound System”

Sedili anteriori riscaldabili a comando elettrico

Climatizzatore automatico “Comfortmatic” bi-zona e bocchette di aerazione centrali posteriori

Mercedes me Connect con sistema di ricarica wireless per smartphone

Sistema Keyless-Go.

Sport Pro

L’assortimento di accessori propone, in aggiunta:

Pacchetto “Luxury”

Tetto panoramico apribile

MBUX Innovation Package, con Head-up Display e MBUX Interior Assist con telecamera 3D nel gruppo di comandi sul padiglione e sensori di prossimità nella zona del touchscreen e del touchpad

Impianto audio Sound System Surround Burmester

Sedili anteriori a regolazione elettrica e funzione Memory.

Premium

Le dotazioni aggiungono:

Kit AMG Line esterno ed interno

Pacchetto “Tech”

AMG Line Pack

Finestratura posteriore oscurata

Cerchi AMG da 7.5×18”

Rivestimenti interni in pelle sintetica “Artico” e microfibra “Dinamica”

Sedili anteriori semi-anatomici

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa a tre razze, appiattito nella parte inferiore e traforato all’altezza dell’impugnatura, con pulsanti touch control, mascherina color cromo argentato e cuciture decorative rosse o nere a seconda dei rivestimenti.

Premium Plus

L’equipaggiamento offre, in aggiunta:

Pacchetto “Prestige”

MBUX a realtà aumentata

Sedili anteriori riscaldabili

Comandi del cambio al volante galvanizzati con superficie cromata color argento

Ricarica wireless per smartphone.

Premium Pro

Pacchetto “Luxury”

MBUX Innovation Package

Head-up Display con visualizzazione della velocità e dell’impostazione del Tempomat, le chiamate in entrata, le avvertenze, le indicazioni di navigazione, l’impostazione del controllo della distanza “Distronic” e le indicazioni dei sistemi di assistenza alla guida

Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione Memory.

Propulsione, batteria, autonomia e ricarica

Sotto al cofano, Mercedes EQA 250 viene equipaggiata con un’unità elettrica da 190 CV di potenza massima e 375 Nm di coppia massima disponibili fra 1.000 e 3.600 giri/min, con trasmissione automatica. L’alimentazione si avvale di una batteria da 66,5 kWh, con ricarica tramite caricabatterie di bordo da 11 kW a corrente alternata o 100 kW a corrente continua. Di seguito i valori su strada annunciati.