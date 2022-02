Mercedes Classe G: un incredibile modellino in legno [Video]

La Mercedes Classe G è un veicolo di grande carattere e longevità. Questo fuoristrada di fascia alta è in listino dal 1979, quando prese forma la prima serie. Uno straordinario artigiano, sul canale YouTube di Woodworking Art, ci fa conoscere la sua interpretazione in legno del modello più recente dell’iconica famiglia.

Il risultato è incredibile, per la raffinatezza della replica in scala. Si può parlare di un piccolo capolavoro, perché questo modellino in legno ne ha tutti i requisiti. Più che di artigianato, si tratta di arte allo stato puro. Il livello dei dettagli è pazzesco, specie tenendo conto della complessità della lavorazione.

Modello in legno della Classe G

Se l’esterno è perfettamente fedele a quello del fuoristrada reale, anche l’abitacolo ne imita fedelmente le fattezze, concedendosi dettagli che, a questo livello dimensionale, sarebbe difficile immaginare in legno. Ci sono persino le prese d’aerazione, lo schermo dell’infotainment e i pulsanti sul volante.

I sedili anteriori scorrono in senso longitudinale, come sull’auto vera. Poi ci sono le sospensioni, le porte apribili e diversi altri elementi che conferiscono un livello di dettaglio assolutamente fuori dal comune. Questa Mercedes Classe G in legno è una vera scultura, curata nei minimi particolari, scarichi compresi. Vedere come da un blocco di legno compatto si possa ottenere un risultato del genere è davvero emozionante. Ecco perché vi consigliamo di guardare il video, dall’inizio alla fine.