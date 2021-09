Kia Sorento in scala 1:11: un capolavoro in legno [Video]

Lavorare il legno non è facile, ma chi ci riesce bene può produrre dei capolavori come il modello in scala 1:11 della Kia Sorento che vi presentiamo oggi. Guardando il risultato, si nota l’alto livello di riproduzione del SUV coreano. Anche i piccoli dettagli sono stati replicati con cura certosina. Il merito è di uno specialista che si offre alla visibilità mondiale con il popolare canale YouTube di Woodworking.

L’uomo, attratto dalle forme ricche di carattere della nuova Kia Sorento, non ha resistito al desiderio di volerne riprodurre le fattezze, usando il materiale con cui sa esprimere meglio la sua arte: il legno. In questo caso ha scelto il cipresso Fujian. La costruzione è partita da un blocco solido, che ha dato la base di lavoro per guadagnare la forma del SUV. Poi, il bravo artigiano, ha affinato i dettagli, con semplici strumenti manuali, come lo scalpello. Così anche i disegni più intricati hanno preso vita.

L’esito degli sforzi creativi è un modello di grande qualità, dotato di abitacolo e con porte, vano motore e portellone apribili. Da segnalare le ruote, il volante e le sospensioni funzionanti. Niente male, vero? Il tutto può essere acquistato a “soli” 1250 dollari. Ecco il video. Buona visione!

Fonte | Carscoops.com