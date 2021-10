Volkswagen Type 2: ecco la replica in legno

Simbolo di libertà e di avventura, il Volkswagen Transporter ha un capitolo importantissimo nella storia dell’automobile. Le prime due versioni, denominate Type 1 e Type 2, sono divenute delle vere e proprie icone, manifesto della loro era. Recentemente, proprio una Type 2 è stata riprodotta in un modo particolare: è tutta di legno. L’esemplare riprodotto è quello del 1976 ed è un lavoro realizzato da Woodworking Art a regola d’arte, grazie a una serie di dettagli e di finezze irresistibili, come le prese d’aria sul frontale e le serrature cesellate a mano nelle minuscole maniglie delle porte. Un lavoro certosino e di assoluta qualità.

Un video testimonia il tutto

A corredo di questo lavoro c’è un video che racconta tutte le fasi di questo mirabile lavoro, che inizia da un singolo blocco di legno disegno del veicolo, per arrivare dopo una serie di passaggi fino al capolavoro completato. Il tutto è stato velocizzato per dare soltanto un assaggio del tempo e del talento che occorre per fare un’opera d’arte del genere. Si scopre, quindi, che gli utensili elettrici vengono usati per gli intagli più grandi, mentre il lavoro di cesello viene svolto con un martello e scalpelli di vario tipo. Una bella testimonianza di un’opera di grande artigianalità.

Cura di ogni dettaglio

Mano a mano che il video scorre, si ammirano tutti i dettagli di questo lavoro. Ad esempio, i parafanghi compaiono da soli, quando il legno intorno a loro viene rimosso ed emergono letteralmente dal corpo del veicolo. Come con altre precedenti creazioni intagliate in legno, questa è dotata di una sospensione funzionale. Le porte si aprono, i lati e il portellone sul pianale del pick-up si ribaltano, e c’è anche un bel motore raffreddato ad aria sul retro, intagliato a mano dallo stesso blocco di legno. Qualcosa di speciale, che vale sicuramente la pena di ammirare e apprezzare.